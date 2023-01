Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: “Vi reiteradas veces cómo asesinaron a mi hijo”, señaló su madre

En la segunda jornada de lectura de alegatos en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, Graciela, su madre conmovió a los presentes. Pidió justicia por su hijo y aseguró “nunca pensé que estaría en este lugar, siempre pensé que algún día se recibiría y estaría viendo cómo el defendería a la gente”.

“Vi reiteradas veces cómo asesinaron a mi hijo”, agregó. Me costó muchísimo estar en este lugar. Cargamos las valijas para venir a este pueblo de Dolores. Nunca me atreví a mirar los videos y acá los vi reiteradas veces. Me costó horrores ver la forma en que asesinaron a mi hijo. Es una angustia terrible ver como el imploraba piedad y le seguían dando patadas”, dijo la mujer.

En su sitio Thomsen se tomaba la cara. Parece que llora. “Solo pido justicia por mi hijo. Quiero que paguen por lo que hizo”, cierra la mamá de Fernando.

