BMX: la disciplina que reúne adeptos de todas las edades en Posadas

Poder practicar BMX en la ciudad de Posadas es una realidad. José Ignacio Cáceres es el instructor de la escuela municipal de BMX freestyle y Analía Sacarías es medallista olímpica en el deporte, conocé qué dicen acerca de la disciplina.

Las clases se desarrollan los días lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas en el bike park de El Brete. La escuela “abrió sus puertas” desde 2016 y desde entonces formó a chicos de todas las edades. Cabe destacar que la entrada es libre y gratuita, con la única condición que traigan sus bicicletas y cascos.

Analía Sacarías es la única mujer representante de la provincia de Misiones en la disciplina de BMX Freestyle. Tuvo sus comienzos en la ciudad de Posadas y a través del deporte llegó a varios lugares del mundo vistiendo los colores de la selección. Actualmente ella también pasa por la escuelita municipal para seguir formándose y practicando en el bike park de El Brete.

