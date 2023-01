Alberto Fernández participó del lanzamiento de un alimento desarrollado con tecnología del CONICET

El presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, participaron del acto de lanzamiento de un alimento con tecnología desarrollada por investigadoras e investigadores del Centro de Referencia para Lactobacilos del CONICET.

El lanzamiento se enmarcó en el convenio de licencia entre el organismo público y la empresa Danone Argentina S.A.

«No estamos llamados a ser el supermercado del mundo, estamos llamados a generar valor agregado y lo tenemos que hacer con Ciencia y Tecnología», señaló Alberto Fernández. “Argentina será mejor cuando trabaje de forma unida y desarrolle su ciencia y tecnología”, afirmó.

En esa línea, el mandatario afirmó que “comer no es lo mismo que alimentarse” y señaló que esa no es una cuestión que se “solucione con el mercado, sino que debe ser el Estado el que debe ocuparse de nutrir” a las infancias.

“La mejor inversión que puede hacer el Estado es la que hace en educación, conocimiento y tecnología porque uno invierte en el futuro”, remarcó.

Por su parte, Filmus manifestó un doble orgullo por ser investigador del Conicet y por ser parte de “un gobierno que ha puesto a la ciencia y tecnología y a la articulación de lo público y privado en un lugar central”.

«Hay quienes creen que la inversión en ciencia es superflua pero no hay ningún país del mundo que se haya desarrollado si no es en base a ciencia y tecnología. Se invierte en ciencia para resolver los problemas de la gente, no para los investigadores», remarcó el ministro.