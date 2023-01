"Hay un camino para recorrer y la primera cuestión es que no se trata de una monda única como el euro, sino, una moneda para realizar el intercambio comercial, las importaciones y las exportaciones entre Brasil y Argentina, y después se podrían sumar otros países", señaló.

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, aclaró este miércoles que la moneda común que el Gobierno busca impulsar con Brasil no reemplazaría las monedas de cada país y anticipó que no cree que vaya a presentar un problema ante el Fondo Monetario Internacional.

Todesca, quien asumirá un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), detalló que si bien proyecto de moneda común es un compromiso de las administraciones, «es un camino a recorrer».

«Hay un camino para recorrer y la primera cuestión es que no se trata de una monda única como el euro, sino, una moneda para realizar el intercambio comercial, las importaciones y las exportaciones entre Brasil y Argentina, y después se podrían sumar otros países. Este es un camino a recorrer, hay cosas que hay que discutir en el fondo para que funcione bien», señaló la secretaria.

El proyecto que anunciaron esta semana los presidentes de ambos países, Alberto Fernández y Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva, y que luego ampliaron sus ministros de Economía, Sergio Massay Fernando Haddad, especifica que la participación en la moneda dependerá del peso del PBI de cada país y apunta a facilitar el intercambio comercial, en particular a partir de la situación de escasez de reservas que atraviesa Argentina y atendiendo a que Brasil es el principal socio comercial del país.»Esta idea seria poder no tener que pasar por una tercera moneda, normalmente el dólar estadounidense, para concretar la operación. Esto hay que trabajarlo con cuidado y va a llevar un tiempo», agregó Todesca en diálogo con AM 530.Consultada sobre las implicancias que puede tener la medida sobre el acuerdo que el país tiene con el FMI, la exvicejefa de Gabinete señaló: «No creo que tengamos problemas por ese lado. Me parece que lo que se está buscando es aceitar los mecanismos que nos permitan comerciar más con la región».»Brasil es el principal socio de la Argentina, el 14% de las exportaciones van a Brasil y de ese monto total, mas del 60% son manufacturas de origen industrial, por eso para nosotros el mercado brasileño es tan importante», concluyó la funcionaria.

(Fuente: Ámbito)