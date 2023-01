Lionel Messi compartió fotos de sus mini vacaciones en Los Alpes

El argentino sorprendió a todos con una serie de fotos de las horas de descanso con su esposa e hijos. El destino elegido fueron Los Alpes, que se encuentran en plena temporada de invierno.

Lionel Messi disfrutó de unas horas de descanso extra tras el viaje por Arabia Saudita y Qatar a comparación de sus compañeros del PSG. El entrenador decidió preservarlo en el choque contra el Pays de Cassel de la sexta división por la Copa de Francia y el argentino aprovechó ese permiso para disfrutar de uno de los sitios más atractivos a nivel turístico en el planeta.

Si bien Antonela Roccuzzo, su esposa, había compartido en sus redes una serie de fotos del paseo, fue la Pulga ahora el que sorprendió con unas logradas postales en Los Alpes donde estuvo acompañado también por sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

“Días en familia”, escribió Leo en su posteo de Instagram junto con dos emojis emocionados por poder vivir esta experiencia con los suyos. No estuvieron solos, ya que también se sumó a la excursión Daniella Semaan, pareja del futbolista Cesc Fábregas –uno de los grandes amigos de Messi–. “Ahijado hermoso”, escribió Anto y compartió una foto con uno de los hijos de Cesc y Daniella, junto con el menor de la dinastía Messi, Ciro.

La mujer nacida en el Líbano, madre de cinco hijos, es la gran confidente de Antonela junto con Sofía Balbi, la esposa de Luis Suárez. Es habitual ver a las tres familias de vacaciones cada temporada, aunque en este caso no se lo vio al mediocampista de 35 años que actualmente milita en el Como de la Serie B de Italia.

Los niños se divirtieron esquiando en esta cadena montañosa de Europa. Según el sitio Switzerland Times, la familia Messi estuvo en Crans-Montana, que es parte del cantón de Valais en Suiza. Un detalle no pasó desapercibido para nadie: el rosarino no se mostró en ningún momento arriba de los esquís y seguramente no haya probado esta disciplina, ya que es habitual que en los contratos deportivos se puntualice en evitar este tipo de actividades que pueden generar lesiones inesperadas.

En menos de una hora, el posteo de Leo rompió la barrera del millón de “me gusta” en Instagram y acumuló más de 14 mil comentarios, entre los que figuró su amigo Fideo Di María con un emoji de un corazón. Tampoco quiso perderse el espacio para dejarle un mensaje Luis Suárez, actualmente en Brasil porque defiende los colores del Gremio: “¡Disfruten mucho amigos! Se los extraña”.

Messi permaneció casi dos meses fuera de los entrenamientos del PSG, ya que estuvo abocado a fin de año a su participación en el Mundial de Qatar con la selección argentina. Tras alzar la Copa del Mundo en el Lusail Stadium, regresó al país para ser homenajeado y se tomó dos semanas de vacaciones antes de sumarse a las prácticas el 4 de enero.

Desde entonces, el entrenador Christophe Galtier lo ubicó como titular en el 2-0 ante el Angers por la Ligue 1 y volvió a darle rodaje desde el inicio en la caída 1-0 contra el Rennes también por el torneo local. El siguiente paso fue el viaje rumbo a Arabia Saudita para enfrentarse en un amistoso al Riyadh Season que tuvo como figura estelar a Cristiano Ronaldo.

Si bien el equipo retomó días más tarde la acción con el 7-0 en Copa de Francia, Leo recibió unos días de descanso para recuperar el cuerpo tras esa gira por Qatar y Arabia Saudita. El próximo domingo 29 de enero (desde las 16.45) tendrá que saltar a la cancha nuevamente en un partido clave para el PSG: recibirá en el Parque de los Príncipes al Reims por la 20ª fecha de la Ligue 1. Actualmente, es líder del torneo con 47 puntos, pero el Lens llega a apenas tres unidades de distancia.

Galería de fotos compartida de las mini vacaciones del astro argentino

