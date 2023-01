Graciela, mamá de Fernando Báez Sosa: “Que no le tiemble la mano a los jueces”

La jornada de alegatos del equipo de abogados de la familia Báez Sosa fue extensa: tras las sentencias de Fernando Burlando, hablaron Facundo y Fabián Améndola. Para finalizar, Burlando presentó una animación inédita del momento del crimen y solicitó la cadena perpetua para los ocho acusados. Graciela y Silvino, los padres de Fernando Báez Sosa, ratificaron la condena y el pedido de justicia.

«Mi hijo fue asesinado de la peor manera y quiero que paguen porque son unos asesinos. No tuvieron piedad a mi hijo. Quiero que paguen y que le den la pena máxima. Que no le tiemble la mano a los jueces cuando dicte la sentencia, porque se lo merecen», pidió Graciela Sosa, y añadió que confía «plenamente en que se va a hacer justicia por Fernando. Desde siempre hemos pedido que sea para todos una condena ejemplar y estoy conforme con lo que pidió la fiscalía».

Luego de los alegatos, la madre de Fernando hizo declaraciones a los móviles periodísticos, señalando que «es muy duro ver como atacaron a Fernando de la peor manera. Veo a mi hijo ahí arrodillado, tirado y que todos los rodeaban. Que todos se encargaron de darle patadas. Todos son asesinos. No le tuvieron piedad. Solo deseo justicia por él y que él pueda descansar. No son humanos estas personas, no pueden andar sueltos en la sociedad. Deben pagar lo que hicieron: estaban conscientes, lo festejaron».

Tal vez te interese leer: “En 10 años estaré haciendo lo que me gusta y disfrutando de mi vida”, la conmovedora carta que Fernando Báez Sosa se escribió a sí mismo antes de ser asesinado

Posteriormente, tomó la palabra Silvino Báez, que reconoció que se «sintieron muy acompañados» pese a que «fue una jornada muy dura y muy difícil». «Le diría a los jueces que piense en sus hijos cuando vayan a tomar la sentencia. También en los hijos de los vecinos, que se merecen ir a divertirse y volver a sus casas», sostuvo y anheló que el caso represente «un cambio. Queremos eso y confiamos en la justicia porque pueden cambiar el rumbo de todos los jóvenes que salen a bailar».

Después de los alegatos, el abogado Fernando Burlando pidió la condena perpetua para cada uno de los acusados: Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23). El alegato de la defensa de los acusados está programado para este jueves 26 de enero a las doce del mediodía.

Fuente: Ámbito