Comenzaron los alegatos del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. Los mismos continuarán mañana y serán televisados en vivo por el canal oficial de YouTube de la Suprema Corte de Justicia. La fecha de la sentencia sería el 31 de enero.

En su alegato, el abogado de la familia Báez Sosa consideró que, antes del crimen, los ocho acusados «lo marcaron, lo cercaron esperando el momento justo en que se retiren los funcionarios policiales» y «accionaron una vez más ese mecanismo» que «ya tenían aceitado». «Fue fusilado a golpes y a patadas», sostuvo.

«¿Se puede hablar de incidente o accidente? ¿Se puede hablar de una pelea? ¿Nunca Fernando fue amenazado o emboscado? Evidentemente no hemos tenidos en cuenta cuántos fueron sus atacantes y el destino que deseaban de ese ataque. Eran los cazadores y querían su trofeo», añadió Fernando Burlando y subrayó que los acusados «celebraron, se abrazaron, comieron hamburguesas».

En ese sentido, apuntó que «la imagen de Fernando Báez Sosa de rodillas, pidiendo clemencia, es la que para esta representación justifica el pedido de prisión perpetua para los acusados». Además, agregó que «después de matar se jactaron el hecho, buscaron la manera de limpiar rastros y hasta incluso se dieron el gusto de acusar a un inocente».

Sobre los argumentos de los abogados de los acusados, opinó que «la prueba pretendidamente objetada por la defensa no es ni siquiera relevante para que la justicia, a través de otros medios probatorios que son abundante en esta causa, pueda llegar a la condena que a nuestro juicio corresponde». «Lamentablemente no se tomaron más muestras de ADN. Solamente los forenses se limitaron, seguramente por algún tipo de directiva, buscar ADN en donde había presuntas manchas hemáticas. Creo que eso fue un error: creo que si hubieran avanzando más en todas las prendas, la ciencia nos hubiera dado muchísimas respuestas que hoy tenemos gracias a los videos, las pericias y los testigos», concluyó Burlando.

Tomei cruzó a Burlando durante su exposición: “No lea, haga un alegato”

Mientras Fernando Burlando leía el memorial, donde enumeraba la cronología de los hechos posteriores al crimen, Hugo Tomei lo interrumpió. «Prefería que se ajuste al código del alegato, para que sea más fluido. Está leyendo el memorial. Sabemos que el código dice que no se lea. Yo esperé mucho tiempo ya. Tuve contemplación», sostuvo el abogado defensor de los acusados.

«Yo no voy a hacer lo mismo con usted, doctor», le respondió Fernando Burlando. La jueza María Claudia Castro, le permitió al abogado de la familia a que continúe con la lectura y le pidió a ambos que no conversen mientras realizan sus alegatos. «Todos sabemos que no se pueden leer memoriales, el doctor también. Entiendo que se ha apoyado para mencionar fojas. Sígalo haciendo en ese sentido», habilitó la magistrada.

Dirigiéndose a Tomei, Burlando aclaró que le restaba el tramo final de su intervención, que finalizaría con una lectura de la autopsia.

🔴 #Ahora #Envivo | Inició la primera jornada de alegatos y el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa entra en su recta finalhttps://t.co/Lzwl722YGp — misionesonline.net (@misionesonline) January 25, 2023