Video | Gato Onza fue registrado en una Reserva Natural de Puerto Iguazú

El ejemplar macho quedó grabado por las cámaras de Red Yaguareté mientras caminaba por la Reserva Natural Militar Puerto Península de Puerto Iguazú. Es el felino más registrado junto al puma en Misiones.

Un Gato Onza macho (Leopardus pardalis), a plena luz del día, fue registrado en el camino principal de la Reserva Natural Militar Puerto Península de Puerto Iguazú. Durante los segundos que dura su paso frente a la cámara, se lo puede ver caminando lentamente para finalmente adentrarse en la Selva Misionera.

Esta especie de tamaño mediano dentro de las que habitan Sudamérica puede alcanzar los 15 kilos en machos como este.

Es el felino más registrado junto al puma en Misiones. Se lo halla en los sitios más seguros y libres de caza como en otros realmente transitados e impactados por humanos, demostrando una gran resistencia y adaptación.

Es considerado uno de los felinos salvajes de más bello pelaje, lo cual le contrajo severas consecuencias debido al intenso tráfico de su cuero.

Tal vez te interese leer: Una Yaguareté con su cría fueron vistos camino al parque nacional do Iguaçu

Un enorme puma fue fotografiado en el Parque Nacional Iguazú: “Vale la pena defender nuestra Selva Misionera”

No todos los días tenemos la oportunidad de ver a un puma pasear por el Parque Nacional Iguazú. Lucas Díaz fue el fotógrafo que pudo, con su cámara, registrar al animal dentro del predio.

“Siempre supe que la naturaleza premia a quienes la cuidan y respetan, y también te da segundas oportunidades. Así fue, que después de casi 5 meses, se me vuelve a cruzar un puma en el camino a unos pocos metros, una vez más. En esta ocasión, a diferencia de la segunda foto, me pude llevar un lindo registro. Ahora, mirá bien a este hermoso puma y decime si no vale la pena defender nuestra Selva Misionera”, expresó el fotógrafo en sus redes sociales.

Fuente: Red Yaguareté