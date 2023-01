Sudamericano Sub 20 | Tras la derrota ante Brasil, qué necesita la Selección Argentina para pasar de ronda

Luego de la dura derrota 3-1 ante Brasil, la selección argentina Sub 20 complicó más sus chances de clasificarse para la próxima fase del Sudamericano de la categoría que se disputa en Colombia y que sirve como torneo clasificatorio para le Panamericano y el Mundial 2023.

Esta segunda caída en el torneo dejó en aprietos al combinado nacional que necesitará levantar cabeza rápido y ahora no depende de sí mismo.

El campeonato está dividido en dos zonas de cinco selecciones y serán los mejores tres de cada una los que consigan el boleto a la siguiente instancia. La Albiceleste, que ya había sufrido un traspié ante Paraguay (2-1), marcha última, sin unidades, en el Grupo A que comparte con Paraguay (7 puntos), Brasil (6), Colombia (4), y Perú (0).

La Argentina quedó libre en la primera jornada por lo que no tendrá descanso y este miércoles en el primer turno (19hs.) se medirá con Perú y el viernes cerrará frente a Colombia. Para no quedar eliminado, el equipo argentino deberá sumar los seis puntos que quedan en juego y esperar que Colombia no le gane a Brasil (21:30), que también será en 48 horas.

Los incas están eliminados y ese duelo será la primera final que deberán afrontar los juveniles argentinos. No obstante, más allá conseguir el triunfo, deberán esperar que Colombia no le gane a la Verdeamarela, porque de conseguirlo, los locales quedarán con 7 unidades y a la Argentina no le servirá otra eventual victoria ante los cafeteros en la última fecha. Es decir, este miércoles la Albiceleste puede quedar eliminada.

Un empate de Colombia con Brasil y un triunfo de Argentina sobre Perú, dejará a los conducidos por Mascherano de cara a un mano a mano con el elenco anfitrión el próximo viernes. Colombia llegaría con 5 puntos y Argentina con 3, y ya no importarán la diferencia de goles que los tiene +1 y -3, respectivamente. En caso de darse esa hipotética definición, los cafeteros tendrán la ventaja que con el empate clasificarán a la siguiente ronda (lo mismo si pierden ante Brasil porque llegarán con 4 unidades). En ese posible escenario ante los locales, a la Albiceleste sólo le alcanzará la victoria.

Aunque hay otro escenario menos probable, pero posible: si Colombia le gana a Brasil y Argentina le gana a Perú, habrá una mínima chance matemática que será esperar otra derrota del Scratch ante Paraguay en la última fecha, pero la Albiceleste le debería ganar por goleada a los cafeteros debido a la diferencia de tantos con Brasil (+5). La Argentina (-3) además, deberá esperar que el clásico rival, más allá de la hipotética caída ante los guaraníes, no marque goles.

Por el Grupo B el tema está más cerrado con Ecuador arriba con 4 puntos. Con 3 marchan Uruguay y Bolivia. Chile suma 1 y sin unidades está Venezuela. Este martes se jugará la tercera fecha: Uruguay vs. Venezuela y Chile vs. Bolivia. Ecuador quedará libre.

Los tres mejores de cada zona se clasificarán al Hexagonal Final. Allí, se volverá a repetir la metodología con cruces a una rueda entre los equipos involucrados y los cuatro mejores conseguirán su pasaje a la Copa del Mundo sub-20, que se realizará en Indonesia entre el 20 de mayo y el 11 de junio de este año. Mientras que los tres mejores, también accederán a los Juegos Panamericanos que se celebrarán en Chile. Por ser anfitrión, La Roja ya está clasificada, así que, de terminar entre las tres primeras, se le otorgará ese boleto automáticamente al siguiente de la clasificación para la cita que se extenderá del 20 de octubre al 5 de noviembre.

Fuente: Infobae

