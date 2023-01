¿El fin de la guerra?: Bielorrusia aseguró que le pidieron que se firme un pacto de no agresión contra Ucrania

(Reuters) - El líder bielorruso, Alexander Lukashenko, dijo que le han pedido que selle un pacto de no agresión con Ucrania, informó la agencia estatal de noticias Belta, citando comentarios que sugieren que considera a Kiev como una amenaza potencial.

Lukashenko, estrecho aliado del presidente ruso Vladimir Putin, reveló la supuesta oferta en una reunión de funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden en la que también acusó a Ucrania -sin pruebas- de permitir que su territorio fuera utilizado por Occidente para entrenar y armar a militantes que podrían desestabilizar la situación en Bielorrusia.

“Nos piden que no entremos en guerra con Ucrania bajo ninguna circunstancia, que no traslademos allí nuestras tropas. Nos proponen firmar un pacto de no agresión”, declaró Lukashenko según Belta. De sus comentarios no se desprende con claridad si fue Ucrania u Occidente quien hizo la supuesta oferta.

No hubo respuesta inmediata de Kiev, donde las autoridades han dicho que les preocupa que Moscú pueda utilizar Bielorrusia como plataforma de lanzamiento para un nuevo ataque contra Ucrania desde el norte.

El Kremlin se negó a comentar “por ahora” si Lukashenko discutiría la supuesta oferta con Putin.

Minsk permitió a Moscú utilizar territorio bielorruso para enviar tropas a Ucrania el 24 de febrero del año pasado. Sin embargo, sus propias tropas no han combatido hasta ahora en la guerra, aunque han intensificado el entrenamiento militar conjunto con las fuerzas rusas desplegadas en Bielorrusia.

En el mismo discurso, Belta citó a Lukashenko acusando a Ucrania de acoger a militantes que podrían formar parte de un supuesto plan occidental a largo plazo para desestabilizar su país.

“No sé por qué los ucranianos necesitan esto”, dijo Lukashenko. Según afirmó, sus fuerzas de seguridad responderían con dureza a cualquier amenaza contra el orden interno, al tiempo que indicó que no quiere que se repitan las protestas masivas contra él de 2020/21, que en aquel momento tachó de parte de un supuesto complot occidental para cambiar el régimen.

