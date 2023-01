Nació un superbebé de más de 7 kilos y rompió un récord en Brasil: “Lo imaginábamos más pequeño”

El recién nacido se llama Angerson y pesa 7.328 kilos. El parto fue por cesárea y el pequeño se encuentra en buen estado de salud. Un bebé rompió el récord en el estado de Amazonas al convertirse en el recién nacido más grande del estado brasileño.

El superbebé se llama Angerson, pesa 7.328 kilos y mide 59 centímetros. Nació por cesárea el miércoles pasado en el Hospital Padre Colombo, del municipio de Parintins, a 369 kilómetros de Manaos, capital de la Amazonas. Según la Secretaría de Estado de Salud (SES-AM), su estado de salud es estable y saludable.

La madre de Angerson, Cleidiane Santos dos Santos, tiene 27 años y es madre de cinco hijos más. Cleidiane dijo que el tamaño del niño la sorprendió. “Pensé que serían cuatro kilos, pero resultaron ser siete kilos. Quiero agradecer al equipo del Hospital Padre Colombo, que desde que llegué aquí me están dando fuerzas y tratándome muy bien. Si no fuera por ellos no sé qué pasaría, les agradezco a cada uno”, contó.

Cleaidiane fue internado el martes pasado, el día anterior al parto, para una consulta obstétrica de rutina. Sin embargo, durante la consulta, los médicos descubrieron que la mujer iba a dar a luz un bebé GIG (grande para la edad gestacional). Teniendo en cuenta el período gestacional, Cleaidine estaba cursando la semana 40 de embarazo, el equipo la derivó para realizar el parto por cesárea.

El bebé se encuentra bajo los cuidados del equipo de neonatología. “Estamos contentos, satisfechos y agradecidos de que todo salió bien, en esta situación de riesgo, una situación rara que también nos terminó sorprendiendo, porque imaginábamos un bebé que pesaba alrededor de seis kilos, según la ecografía, pero aun así superó esa expectativa”, dijo la obstetra Artemisia Pessoa.

Enterate de todas las noticias de Misiones Online ahora también por WhatsApphttps://t.co/jvcF4u9Vyp — misionesonline.net (@misionesonline) September 16, 2022

nació un superbebé

FUENTE: TN.