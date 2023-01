Más inversiones: primera aerolínea misionera y nuevo Savoy

Dos importantes empresas apuestan a incrementar y mejorar la infraestructura para continuar potenciando el turismo en la provincia. Se trata de South American Group, que se encuentra en preparativos para lanzar la aerolínea, y la cadena Meliá, que pondrá en valor el histórico recinto del centro posadeño.

Misiones se convertido en un atractivo polo para inversiones de distintos tipos. El abordaje, a través de una estrategia binaria, de la pandemia llamó la atención de pequeñas, medianas y grandes empresas, a quienes ese evento les hizo prestar atención no solo al tratamiento de la emergencia sanitaria, sino a la economía provincial y las políticas de incentivo aplicadas por el gobierno. Por ello, no sorprende la decisión de dos grandes jugadores del sector turístico, inmobiliario y del entretenimiento de incrementar sus inversiones en la tierra colorada.

South American Group y Meliá ya están afincados en la provincia. El primer grupo con los hoteles Bagu en Posadas, Oberá e Iguazú, así como Patanegra Mercado Gourmet y su Beach Club ubicado en Costa Sur, Cachalote y Desarrollos del Litoral (inversiones inmobiliarias). La inversión en curso está destinada a la apertura de una línea aérea provincial, la primera de este tipo en el país.

En cuanto a la cadena Meliá, una de las más importantes a nivel mundial, administra hace más de cinco años el hotel más lujoso del continente: el ex Sheraton Cataratas y ahora avanza con una inversión de US$ 20 millones para poner en valor el ex Savoy en Posadas, como un centro cultural, hotel y restaurante de primera categoría mundial.

El esquema del Gobierno, en todas sus áreas, tiene objetivos muy definidos desde lo político como la gestión, que apuntan a lograr la radicación de nuevas inversiones que generen trabajo genuino y riqueza para los misioneros. Este es el caso de Posadas, por ejemplo, que se ha consolidado como una ciudad de playas, gastronomía y organización de todo tipo de eventos (culturales, musicales, congresos). La infraestructura, la calidad de los servicios y la limpieza de la ciudad son las claves del éxito.

Enamorados de Misiones

South American Group, de los empresarios marplatenses Max Brog y Ernesto Casaretto, arribó a la provincia en plena pandemia: “tomamos la decisión de apostar en Misiones porque el resto del país estaba cerrado: nuestros hoteles cerrados en Mar del Plata, Villa Gesell, Cariló, Ushuaia, Pinamar, Buenos Aires. La gente lo estaba pasando mal, con incertidumbre. En ese momento nos dijeron que en Misiones estaba todo abierto, con restricciones, pero la gente estaba en la calle y la economía funcionando”, afirmaron los socios en declaraciones a la prensa.

La empresa comenzó su recorrido en Misiones primero en Puerto Iguazú con el hotel Cabañas del Leñador, luego en Bagú Grand Crucero en Posadas, continuaron con el hotel Azul en Oberá y desde diciembre el hotel Urbano en el centro de Posadas, que tendrá una reinauguración en febrero, con un gran evento sobre calle Bolívar.

Gracias a un convenio con la Municipalidad de Posadas para aportar recursos humanos del programa Primer Empleo, “tenemos un edificio donde están los recursos trabajando para el resto del país desde Posadas. Nos hicimos misioneros, nos vinimos a vivir acá, estamos muy contentos”, señaló Casaretto.

Paralelamente, se instalaron los restaurantes gourmet Patanegra en el Grand Crucero de Posadas, y en la playa Costa Sur, y un gran patio cervecero con restaurante ubicado en Tareferos 155 de Puerto Iguazú.

Las inversiones no se detuvieron sólo en el turismo. Desarrollos del Litoral, otra de las empresas del grupo, apostó a un enorme proyecto inmobiliario de más de 200 hectáreas de barrios privados conectados con la naturaleza a orillas de los ríos Paraná y Uruguay, en los que se comercializarán lotes de 300 a 700 m². Se trata de los barrios ecológicos Eco Paraná, en las localidades de Santo Pipó y Corpus, y contarán con: Bagú Fishing Lodge, Mercado Gourmet, guardería náutica y playa. Además, se suma Ayres de San Ignacio, con servicios, espacios de esparcimiento, proveeduría y cercado perimetral. Y un lote exclusivo sobre la costa del Uruguay, en San Javier.

El grupo ahora tomó la decisión de poner en funcionamiento la primera línea aérea misionera, que será pionera en su tipo en el país. “Vamos a hacer una gran inversión en traer dos aeronaves y tener una línea aérea misionera que pueda conectar Posadas con el resto de América y del país; y conectar la provincia entre sí: Iguazú con Posadas, El Soberbio con Iguazú; Posadas y Eldorado, todo pensado en el desarrollo como una provincia muy turística”, indicó Casaretto.

También brindó detalles de la inversión: “Vamos a traer dos jets, un Phenom 100e y un Beech Jet400 A o de alto alcance, lo más moderno de Argentina, casi nuevo, con 700 horas de uso. Lo vamos a poner a disposición de cualquier misionero que tenga que moverse o para emergencia sanitaria. Los dos tienen ocho plazas”.

Estos aviones, que estaban funcionando como servició aéreo desde Buenos Aires, se radicarán en Misiones. “Hemos notado que la gente viene a Iguazú y, para irse a conocer Moconá, tiene que tomar un micro y hacer cinco horas de ida y cinco de regreso. Con esto se puede tomar un avión en Iguazú y estar en 40 minutos en Moconá o 45 minutos en Posadas, conocer otros lugares en menor tiempo”, explicó una de las cabezas de South American Group.

“Los aviones van a estar con sus pilotos, con mantenimiento y con base en Posadas, primero en el Aeropuerto de Posadas y desde ahí nos movemos a las otras pistas de la provincia, pero cualquiera que necesite en 20 minutos puede estar partiendo porque los pilotos van a estar acá”, profundizó Casaretto.

Por último, el empresario manifestó que la fuerte apuesta que hicieron por Misiones se dio “a partir del apoyo que nos dieron desde el Gobierno provincial y las Municipalidades para desarrollar todas las cosas que estamos desarrollando, desde cosas simples hasta complejas, siempre hubo predisposición de ayudarnos y facilitar nuestro trabajo”.

Un gigante global

La otra reciente gran inversión que recibirá Misiones proviene de uno de los grandes jugadores mundiales del mercado hotelero, Meliá, propiedad del millonario árabe Alí Albwardy. Hace cinco años compró el ex Sheraton Iguazú y lo sumó a la cadena Meliá.

El Gobierno provincial y la Municipalidad de Posadas tomaron la decisión en 2022, de llevar adelante un rescate de la estructura del ex hotel Savoy, para crear un Centro Cultural donde se refleje su historia y se realicen eventos. Además, se revalorizará con una inversión turística como hotel de primera categoría y restaurante gourmet con platos regionales.

El proyecto sedujo al empresario árabe quien tomó la decisión de invertir otros US$20 millones en Misiones, que tiene como prioridad conservar la fachada y los aspectos arquitectónicos del histórico Savoy.

El primer piso se destinará al uso público de carácter cultural, salones, auditorio y museo del hotel y de la ciudad. En el segundo piso se prevé ubicar un gimnasio con uso público y del hotel.

Sobre el edificio existente, se desarrollan cinco nuevas plantas destinadas a las 85 habitaciones del hotel, con vistas directas al río Paraná y se proyectaron 95 cocheras.

La propuesta cumplirá con normas de edificio bioambiental y espíritu sustentable, con la recuperación de aguas de lluvia, paneles solares para consumo eléctrico y tecnologías de mínimo consumo energético.