Buenos Aires | Una mujer llevó a su hija de dos años muerta al hospital y dijo que se había caído de la cama: la autopsia reveló que fue asesinada

La madre y el padrastro de la beba fueron detenidos por el homicidio. Según los forenses, Milena “tuvo una larga agonía”. Sufrió un fuerte golpe en la cabeza y una hemorragia interna.

“Agonizó toda una noche y la data de muerte indica que el crimen había ocurrido mucho antes de que la llevaran al hospital”. La crudeza del relato de los investigadores sobre las últimas horas que pasó con vida Milena, de apenas 2 años, hace que se les apague la voz cuando detallan lo que los forenses descubrieron con la autopsia y que demostró mucho más de lo que sospechaban: la beba había sido asesinada y su madre y su padrastro fueron detenidos por el crimen. Un caso que se asemeja tristemente a lo que sucedió con Lucio Dupuy y Renzo Godoy.

Se trata de Milagros Torres, de 22 años, y Darío Eduardo Chamorro (26), quienes se negaron a declarar ante la fiscal de la UFI N°8 de Morón, Adriana Suárez Corripio, y quedaron formalmente detenidos por orden de la Justicia de Garantías por el delito de homicidio agravado por el vínculo y homicidio simple, respectivamente.

La triste historia del crimen de Milena comenzó a escribirse el jueves pasado por la tarde cuando Torres y Chamorro llevaron a la beba al hospital Héroes de Malvinas de Merlo. La chiquita no tenía signos vitales. Los médicos intentaron reanimarla, pero nada pudieron hacer por ella. No se imaginaban el calvario que había pasado la nena en las últimas 24 horas.

Según fuentes de la investigación consultadas por Infobae, la madre y el padrastro de la beba dijeron que un día antes de llevarla al hospital, o sea, el miércoles pasado por la tarde, la nena estaba junto al hijo de 4 años de la pareja de su mamá mirando la televisión en la cama de la casa que comparten en la localidad de Mariano Acosta, en la zona Oeste del Conurbano Bonaerense.

Fue en ese contexto, siempre según los dichos de los detenidos, que Chamorro escuchó un ruido, fue al cuarto y vio que la beba se había caído de la cama. Le preguntó si estaba bien, luego cenaron y al día siguiente, cuando regresó de su trabajo, notó que la chiquita no estaba bien, detallaron las fuentes consultadas por este medio lo que dijeron los acusados ante los médicos.

Las sospechas sobre el relato fueron muchas y se dio intervención a la Justicia. La fiscal Suárez Corripio ordenó la autopsia. “Lo que revelaron las placas radiológicas previas fue claro. Además de los golpes de distinta evolución que tenía en el cuerpo, era evidente una lesión importante en la tibia de una de sus piernas”, describieron fuentes con acceso al expediente.

Tal vez te interese leer: Detienen a una mujer que apuñaló a su pareja en Posadas

Luego, los forenses completaron el terrible deceso de Milena: “La autopsia reveló un golpe en la cabeza muy fuerte y una laceración en el hígado, con hemorragia interna. La nena tuvo agonía prolongada, agonizó toda la noche. La data de muerte es de un par de horas antes de que la llevaran al hospital”, revelaron las fuentes.

Ante esto, la fiscal solicitó la detención de la madre y padrastro de Milena y ambos se negaron a declarar cuando fueron indagados. La funcionaria judicial los había acusado a los dos del delito de homicidio agravado por el vínculo, pese a que el hombre no es el padre; pero la Justicia de Garantías no le dio la derecha y le endilgó a Chamorro el delito de homicidio simple cuando convalidó la detención.

La Justicia también decidió reubicar al hijo de Chamorro de 4 años que, según dijo el acusado, “la madre lo abandonó cuando tenía un año porque se parecía mucho a él y no quería verlo más”, contaron las fuentes. La misma decisión se tomó con el hermanito de Milena, un bebé de un año. “Los chicos no tienen lesiones visibles. Pero no están en el estado en el que uno está acostumbrado a ver a ciertos niños, complejo y de abandono”, concluyeron.

Filicidio en Pilar | La autopsia del nene de 11 años asesinado por su mamá reveló que recibió 17 puñaladashttps://t.co/WUoQcXzEwX — misionesonline.net (@misionesonline) September 3, 2021

FUENTE: Infobae.