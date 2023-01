Este martes se confirmó que “Argentina, 1985” se encuentra nominada al premio Oscar como mejor película internacional y en este marco, el productor misionero Santiago Carabante contó su experiencia.

La película “Argentina, 1985” dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani será parte de la máxima ceremonia de la industria del cine. En este aspecto, Carabante, comentó que conoció a Santiago Mitre durante la película “La Patota”, asimismo se vinculó con Agustina, otra de las productoras y a partir de allí siguieron en contacto.

Tiempo después, la productora ofreció a Carabante ser parte de “La Unión de los Ríos”, dentro de la cual se encontraba “Argentina, 1985”. De esta manera, señaló que el filme nominado al Oscar se conforma por un equipo de muchos profesionales, varios directores y diversos roles técnicos.

Además, sobre el hecho de trabajar con actores reconocidos mundialmente como Ricardo Darín, destacó el profesionalismo y la sencillez a la hora de trabajar: “Son gente muy cálida y de mucho trabajo”, subrayó. En este sentido, detalló que muchas veces se espera lo mejor del producto pero que la realidad es que no existen las certezas. Así, contó que cuando los productores inician el camino de una película, el objetivo es hacerla: “Uno siempre espera lo mejor pero en estas cosas no hay certezas”, manifestó

Por otro lado, cada año la Academia de Cine de Hollywood realiza la selección de los títulos que competirán por una estatuilla, y este martes por la mañana se dio a conocer, entre otras categorías, a las cinco finalistas para consagrarse como mejor película internacional, dentro del cual, el audiovisual protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani competirá contra “All quiet on the western front”, de Alemania; “Close”, de Bélgica; “EO”, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda.

“Uno confía en la película que hizo, y está teniendo un muy buen recorrido. Muchos medios especializados, críticos y gente de la industria opinaba que la película podría ser parte de la selección pero hay otras películas igualmente buenas”, profundizó.

Por otro lado, respecto al cine misionero, consideró que actualmente se filma mucho menos que antes: “Me gustaría que se filme mucho más y que haya mayor apoyo y fomento pero es una opinión de que no estoy totalmente al día del instituto y de los rodajes. Pero por lo que veo tengo la sensación de que bajó nuestro nivel de producción cuando debería haber aumentado, espero que suceda pronto”, desarrolló.

Sobre el festejo tras enterarse de la nominación, comentó que se encontraba reunido junto a su familia mirando la transmisión. Posteriormente, fue a almorzar en un restaurante de la ciudad y durante la noche irá a un bar conocido del centro posadeño.

Finalmente, dejó un mensaje para los artistas cinematográficos y manifestó que lo importante es creer en lo que uno hace a pesar de ser un trabajo muy sacrificado: “Hay que priorizar el aprender y tener experiencia por sobre la idea de cobrar más y mirar una planilla de horas”, concluyó Carabante.

