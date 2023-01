Misiones, la primera provincia Start Up: conocé las claves de la apuesta al emprendedurismo, la innovación y tecnología 

Recientemente surgió un debate en las redes sociales sobre la frase escrita en el cartel de bienvenida a Misiones, que actualmente remite a que la misma es la primera provincia Start Up. Al respecto, Matías Sebely, concejal de Leandro N. Alem, aseguró que "Somos mucho más que tierra colorada", y que el concepto está relacionado al emprendedurismo y la innovación.

En este sentido, indicó que la provincia se destaca, por ejemplo, por apostar al emprendedurismo. Además, explicó que una Start Up se trata de una idea emergente relacionada a los emprendimientos y la innovación. «Misiones se destaca mucho en este, históricamente, ya que los inmigrantes ya la hicieron Start Up, porque vinieron a un lugar donde no había nada, y se creó todo», agregó.

«Esta idea se transforma en realidad a través de un emprendimiento», continuó. En este marco, destacó la línea política innovadora implementada en Misiones, a través del modelo de la educación disruptiva y la formación de una generación que tenga en claro que la provincia es más que la tierra colorada, la yerba mate y el té. De este modo, la apuesta a la tecnología y la innovación, toman protagonismo en la escena misionera.

De igual manera, Sebely precisó que, al tratarse de una provincia Start Up, se requiere cierta información y herramientas que aporten al ecosistema planteada, tales como la Escuela de Robótica, el Parque del Conocimiento, y la red troncal de internet, a través de Marandú Comunicaciones. «Hay una fuerte señal de trabajo hacia las nuevas generaciones y las nuevas tecnologías», afirmó.

Israel como nación Start Up y el emprendedurismo en Misiones

El concejal comentó que Israel es considerada la nación Start Up por excelencia, ya que, debido a su entorno conflictivo, el país apostó al emprendedurismo mediante las herramientas tecnológicas, que permitieron a sus ciudadanos alcanzar oportunidades de crecimiento en objetos que ya existen, pero reinventados. «Su economía del conocimiento es muy importante, propició el crecimiento del emprendedurismo a nivel nacional», explicó.

De igual manera, Misiones también realizó una fuerte inversión relacionada a la economía del conocimiento y las nuevas generaciones y trabajos. «La pandemia nos marcó que no solo podemos ser empleados, sino que se puede generar nuevos desafíos de Misiones hacia el mundo, en cuestiones que ya existen, pero le damos una vuelta más», consideró.

Asimismo, aseguró que el mensaje político es de innovación: «No queremos tener siempre las mismas cuestiones, sino avanzar en otras». De este modo, en cuanto al debate generado, el funcionario indicó que está interesado en que la provincia siga siendo Start Up, dentro de la tierra colorada. «Tenemos un montón de personas con ideas, pensamientos y ganas, que necesitan las herramientas para crecer». agregó.

En este sentido, comentó que el emprendedurismo identificó a la provincia desde su orígen, pero actualmente esa línea debe continuar. «El futuro son las nuevas generaciones e innovaciones, como las energías limpias y cuestiones relacionadas al medioambiente», continúo. De este modo, comentó que la carrera de programación se encuentra dentro del panorama planteado, y que las profesiones tradicionales actualmente no son las que tienen mayor salida laboral, sino que la tendencia es marcada por las nuevas tecnologías.

Además, Sebely consideró que, a partir de las herramientas otorgadas, las personas empezarán a pensar cómo innovar distintos productos, como la yerba mate. «Esto generará un emprendimiento que dará algo bueno a la economía», comentó. Asimismo, indicó que, dentro del emprendedurismo, es normal probar y aprender distintas cuestiones, y teniendo presente la posibilidad de fallar.

Por otro lado, Sebely contó que, el hecho de que las palabras que remiten al concepto estén escritas en inglés, ayudará a que las personas se pregunten de qué se trata ser Start Up. «Somos emprendedores que contamos con un marco de innovación y desarrollo tecnológico, pero no todo es tecnología, sino que se trata de nuestro espíritu», agregó.

En esta misma línea, aseguró que las herramientas para innovar se concretan a través de las políticas de estados, anteriormente mencionadas. Estas propiciarán el crecimiento en los jóvenes, en relación a las cuestiones globales que están instaladas. «Si no lo hacemos, seremos una provincia que no encajará en el mundo», consideró.

Para terminar, señaló que este movimiento también generó que los jóvenes consigan empleos en empresas internacionales, lo cual evita que esperan una salida laboral del estado. Sin embargo, indicó que sin las herramientas necesarias esto no sería posible. «Somos mucho más que tierra colorada, tenemos mucho más para brindar que las Cataratas de Iguazú», concluyó.