Kike Teruel anunció su retiro de Los Nocheros: las razones

Lo comunicó a través de una transmisión en vivo en su Instagram. El próximo miércoles la banda folklórica se presentará en Cosquín. Además, el músico habló de sus intenciones de tener un show de despedida.

“Gracias a quienes se sumaron y a quienes quieran escuchar. Les debía una respuesta”, escribió Kike Teruel, el líder de Los Nocheros, en su cuenta de Instagram el domingo por la noche junto al video de una transmisión en vivo que había realizado minutos antes en la red social en la que tiene casi 40 mil seguidores.

Allí, anunció su partida del popular grupo folklórico que fundó junto a su hermano Mario hace más de 30 años. “Es una decisión absolutamente personal. Una salida natural”, explicó el artista. Y aclaró que de esta manera decidió finalizar su carrera musical ya que no continuará por sí solo: “Yo me hice con Los Nocheros y mi voz va a quedar ahí, no voy a seguir de solista ni voy a hacer una carrera paralela. Mi voz y mi corazón cantor quedan en Los Nocheros. Este es el fin de mi carrera como cantor profesional”.

Los Nocheros tienen programado ser parte de la edición 2023 del Festival Nacional de Folklore de Cosquín el próximo 25 de enero en el Atahualpa Yupanqui, un escenario histórico para la popular banda. “El miércoles vamos a cantar -anticipó Teruel- vamos a cumplir los cuatro todos los compromisos que tenemos hasta abril, pero esta es mi última temporada de verano y este es mi último Cosquín”, agregó quien además aseguró que le gustaría realizar un show de despedida: “Me encantaría. Gracias a Los Nocheros hice mi familia, conocí a la madre de mis hijos cantando en una peña y también conocí el mundo. Siempre supe que mi misión era cantar canciones de amor y esa misión está más que cumplida, pero siento que ahora es momento de otra cosa. Mi misión de cantor ya está”.

En tanto, Cesar Adolfo Teruel -tal es su nombre completo- aseguró que su vínculo con sus compañeros “es excelente”. “Sentí que es momento de irme porque estoy sin ideas para el grupo. Es como jugar en un equipo y dar el pase nada más. Ellos decidirán cómo se acomodan tras mi retiro, me encantaría que encuentren un reemplazo”, indicó sobre sus históricos compañeros, Mario y Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre.

Por su parte, contó que seguirá viviendo en Salta, que se dedicará a otros proyectos y que no descarta seguir vinculado a la música, pero no de manera profesional, sino desde el lado de la producción o la actuación. “Yo cumplí mi sueño. Luché para que la música popular tuviera el lugar que le correspondía. Nuestra música llegó a muchísimos lugares. Conocí el mundo y con nuestras canciones llegamos a muchas cabezas y corazones. Estoy muy agradecido”, continuó.

En noviembre del 2013, Kike Teruel había anunciado que se alejaba de Los Nocheros para tomarse un año sabático para instalarse en España junto a su hijo. “Lo pensé siempre, pero lo veía irrealizable porque siempre estuve absolutamente metido en lo mío, pero hablé con los chicos de Los Nocheros y les dije que necesitaba un tiempo, y me han dicho ‘tomate lo que necesités’”, contó el artista aquel entonces.

Y durante la transmisión del domingo por la noche, sus seguidores le consultaron si se trataba de una decisión similar, si existía la posibilidad de volver. Pero su respuesta fue contundente: “Esta vez me retiro para siempre de los escenarios nocheros”.

El video que Kike Teruel dejó publicado en su red social superó las 10 mil producciones en unas pocas horas y entre los cientos de mensajes que recibió se destacó el de su colega La Sole.

“Solo los que andamos y andamos kilómetros podemos comprender lo que significa hacer el camino de la música desde cero, a fuerza de sueños y pasión. Nocheros sin dudas logró llegar a lo más alto y en eso ¡tu personalidad de ir al frente siempre tuvo mucho que ver! Nada es gratis y el esfuerzo se hace sentir. La libertad de hacer lo que nos da ganas es parte de un aprendizaje maravilloso que nos da recorrer ese camino, en paz y con la certeza que el tiempo por venir será más nuestro. ¡Te deseo lo mejor! ¡Cariños!”, escribió la artista.

