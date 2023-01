La Unión Europea acordó un nuevo paquete de sanciones contra Irán

(Reuters) - Un grupo de ministros de la Unión Europea acordó este lunes un nuevo paquete de sanciones contra Irán, según informó la presidencia rotatoria del Consejo del bloque, que actualmente recae en Suecia.

“Los ministros adoptaron un nuevo paquete de sanciones contra Irán, dirigidas a quienes impulsan la represión. La UE condena enérgicamente el uso brutal y desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades iraníes contra manifestantes pacíficos”, dijo la Presidencia en una publicación en la red social Twitter, sin dar más detalles.

La semana pasada, algunas fuentes dijeron a Reuters que los ministros de Asuntos Exteriores de la UE añadirían 37 entradas individuales a las sanciones de la UE contra Irán en su reunión del lunes.

Por su parte, el responsable de política exterior de la Unión Europea, expresó que la Unión Europea no puede incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de entidades terroristas hasta que un tribunal de la UE determine que lo son.

El Parlamento Europeo pidió la semana pasada a la UE que incluyera a la Guardia Revolucionaria en la lista de entidades terroristas, culpándola de la represión de las protestas internas y del suministro de aviones no tripulados a Rusia.

“Es algo que no se puede decidir sin un tribunal, una decisión judicial primero. No se puede decir que te considero terrorista porque no me gustas”, declaró Josep Borrell.

Añadió que el tribunal de un miembro de la UE tenía que emitir una condena legal concreta antes de que la propia UE pudiera actuar.

