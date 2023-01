Video | Marcos se enfrentó a Alfa en Gran Hermano: “Vos no me vas a decir lo que puedo o no hablar”

El participante de Salta se cruzó con Alfa en varias oportunidades durante la semana y con mucha calma se encargó de ponerle límites. “Vos sos así y yo soy así. Si a mí me preguntan algo voy a responder lo que yo quiero”, remarcó.

La sorpresiva salida de Maxi en el mano con Ariel no minimizó los enfrentamientos que tuvieron Marcos y Alfa durante la semana y que quedó plasmado en un informe que se vio ayer durante la gala de eliminación de Gran Hermano.

Uno de los últimos cruces entre el salteño y Walter fue cuando el participante más grande la casa hablaba con sus compañeros y Agustín le mencionó a Ariel, su archienemigo dentro de la casa, por una confusión que hubo en medio de la charla.

“No, ese tipo no me interesa. Y te hablo en serio, nunca más me hagas eso. Aprendé cuando uno habla en serio o si me estoy riendo. A mí no me interesa tener relación con él”, comentó Alfa, que en ese momento se dirigía a Marcos.

El salteño, como líder de la casa, fue guiando a los chicos en un juego que le propuso Big Brother en el que había que levantar peso. Para eso ubicó a Alfa y Ariel, uno al lado del otro. Además mencionó al parrillero en una charla con Santiago del Moro.

“Vos sabés que la gente que tiene mayor fuerza tiene que levantar los baldes más grandes”, le explicó Marcos a Alfa. “No juego, pero yo no quiero tenerlo al lado. Ya parece un chiste porque cuando hablaste, hablaste de Ariel”, agregó Walter, en referencia al comentario que el salteño le hizo a Del Moro.

«Y ya parece un chiste porque ayer cuando hablaste, hablaste de Ariel«, siguió diciendo el participante más grande del reality. «Y si es la verdad, que queres que mienta«, respondió el salteño.

«No, no es la verdad. Yo no me peleo con nadie y no me estoy riendo. Yo cuando hablo en serio, hablo en serio, Marcos. Yo quiera saber si vos, viene un pelot… y te trata de degenerado porque le estás metiendo el dedo en la boca a una mujer que está en estado vulnerable, y vos sos una basura. Entonces, si a vos te lo hacen quiero ver si vos te pones a jugar», respondió Alfa.

Y siguió: «Si yo estoy con mis amigos, en el barco, jodiendo así y alguien tira un comentario de esos, lo tiro del barco. Yo soy así«.

Lejos de quedarse callado, El Primo lo puso en su lugar con mucha altura: «Bueno, Alfa, vos sos así y yo soy así. Si a mi me preguntan algo yo voy a responder lo que yo quiero porque es lo que yo siento. Vos no me digas lo que yo puedo o no decir»

«Yo voy a decir lo que quiera porque yo me expreso así y si a vos te molesta, te molesta, y si no queres jugar al juego, no jugués», cerró contundente Marcos.