Caso de Lucio Dupuy

El juicio por el crimen del menor de 5 años, que fue abusado sexualmente y asesinado a golpes en La Pampa a fines de noviembre de 2021, tendrá su sentencia el próximo jueves 2 de febrero. Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora, del Tribunal de Santa Rosa, serán los jueces encargados de condenar a las acusadas, la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.

Durante los alegatos finales, el Ministerio Público Fiscal pidió que la madre de Lucio Dupuy y su pareja sean declaradas culpables del “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante” y condenadas a prisión perpetua. A su vez, la querella sumó en su acusación el agravante de «odio de género».

De parte de la defensa de las acusadas, se planteó la hipótesis de un hecho «preterintencional», es decir, cuando el agresor tiene intenciones de causar un daño pero no la muerte. Pero el abuelo del niño de 5 años, Ramón Dupuy, apuntó: “A Lucio lo mataron por ser varón, por odio al género opuesto porque, según ellas, interfería en la relación entre ellas”.

Las críticas del abuelo de Lucio apuntaron también a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, que les dio la tenencia a la madre y su pareja, ignorando las denuncias de la familia paterna del nene, y también cuestionó al presidente Alberto Fernández, que «cuando vino a General Pico, nos prometió que iba a aprobar la ley Lucio en la primera sesión y lamentablemente la cajoneó», comentó. «Además ningún colectivo de Derechos Humanos se acercó a nuestra familia en todo este tiempo», agregó.

El juicio comenzó en diciembre donde ambas mujeres declararon frente al Tribunal. Uno de los relatos más destacados y que generó diversas reacciones en la sociedad fue el de Abigail Páez: «Mi intención jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo. Me duele en el alma, lo extraño mucho».

En tanto, la mamá de Lucio también tuvo la oportunidad de dar testimonio: «Cuando lo dejé en mi casa, me saludó, estaba con vida. Al día de hoy sigo sin poder creerlo. A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. Yo a Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio, y dijeron un montón de cosas sobre mi supuesto rechazo a la maternidad», expresó.

Testimonio de Abigail Páez: “Le pegué y no medí dónde”

La mujer pidió dar testimonio el pasado 7 de diciembre del 2022. Allí relató lo sucedido la noche en que falleció el pequeño. “Cuando llegué a la casa, vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí dónde, la verdad, ni sé por qué tampoco”, dijo.

Continuó: “No le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado. Él me intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras”.

Páez, en este tramo de su relato, explicó el momento en que, según su versión, Lucio perdió el conocimiento: “Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo escucho un golpe y cuando vuelvo lo veo que estaba tirado en el piso, sin reacción. De cara al piso. Ni siquiera había apoyado las manos. Como si estuviese desmayado, no sé. Entonces yo por el mismo temor lo toqué con el pie para ver si reaccionaba y vi que no tenía respuesta de él, entonces me acerqué y lo di vuelta, lo puse boca arriba”.

La mujer explicó que intentó reanimarlo, pero que no sabía cómo hacerlo: “Le intente hacer RCP. No sé si lo hice bien o mal o si pudo haberlo lastimado más porque no sabía cómo hacer la maniobra como correspondía”. Fue entonces que decidió llevarlo al Hospital de Santa Rosa, pero al llegar los médicos le notificaron que el pequeño estaba sin vida.

Para los fiscales acusadores, el testimonio de Páez ante los jueces no es verídico. Están convencidos de que Lucio Dupuy fue golpeado muchas horas antes, con más brutalidad y en presencia, también, de su madre, Magdalena Espósito, que luego se fue a trabajar.

Perito analizó los dibujos que hizo Lucio Dupuy antes de ser asesinado: “No tenían ojos ni piernas”https://t.co/gsUt5qa8Rm — misionesonline.net (@misionesonline) November 25, 2022



FUENTES: Infobae y Perfil.