Reflexión del Pastor Guillermo Decena: “La palabra de victoria”

El Pastor Guillermo Decena sostuvo que las Sagradas Escrituras son el arma de defensa y ataque que tiene cada cristiano, "por eso es necesario que las lea diariamente, de forma perseverante, que la medite, que la estudie, que las memorice, que las tenga siempre a mano" indicó.

En Mateo 4:4 dice «El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios».

Nunca podremos ser más que vencedores sino reconocemos esta verdad: “la Biblia es la espada del Espíritu para vencer al demonio” (Efesios 6:17).

Por eso, el Espíritu Santo aunque nos quiere dar la victoria, no puede actuar a favor nuestro ni a través nuestro si no abrazamos la Palabra de Dios cada día. Como soldados de Cristo, no podemos andar desarmados, pues hay una guerra permanente, y la lucha espiritual puede acontecer cerca de nosotros en cualquier momento.

A Dios lo conocemos por su acción, pero vamos seguir conociéndole a través de la Palabra inspirada, es por esto que la Palabra es imprescindible para profundizar el conocimiento de Dios, haciendo que nuestro camino sea de victoria y que todo nos vaya bien.

«Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien» (Josué 1:8).

De día y de noche hace referencia a perseverar en el tiempo, y esta continuidad también va a hacer que seamos transformados. Algunos cristianos andan de tropiezo en tropiezo porque no aman la Palabra de Dios, ni la respetan obedeciéndola. Sin embargo: «No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica» (Santiago 1:22 NVI).

Así es que a partir de ahora decida amar, atesorar y valorar las Sagradas Escrituras. ¡Así harás prosperar tu camino y todo te irá bien!

Pero veamos qué es la Palabra de Dios, para entender la real dimensión que tiene:

«La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre; Los juicios de Jehová son verdad, todos justos» (Salmo 19:7-9).

El Pastor Guillermo Decena explicó que en este pasaje hace una descripción poderosa de la Biblia y es muy bueno considerarlo pues es lo que la Palabra de Dios debe ser para nosotros:

1) La Ley de Jehová:

La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma (Salmo 19:7a). Quiere decir que la Biblia es algo que está sobre todo y que debe cumplirse. Significa algo superior y que nadie puede trasgredir sin sufrir las consecuencias. Dios ha puesto leyes para el correcto funcionamiento de su Creación. Cuando una persona no atiende la ley de Dios, tarde o temprano vendrán sufrimientos y desgracias. Una ley, es una norma establecida por una autoridad, por eso sobre la ley de los hombres, está la ley del Creador, porque Él es mayor autoridad que nosotros.

La Palabra de Dios debe ser ley en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, así todo nos irá bien. Nos conviene entonces aprender sus leyes y obedecerlas, porque son muchos los beneficios que obtendremos.

2) El testimonio de Jehová:

El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo (Salmo 19:7b). No hay testimonio más alto del Altísimo y su Reino, sino en la Palabra inspirada por su Espíritu. El Testimonio quiere decir que, al contarnos la verdad y hacernos ver la eternidad de la creación, no hay excusas, nadie podrá decir: “no supe”, “nadie me advirtió”, “nadie me dio a conocer la verdad”, porque la Palabra de Dios ya está en manos de la humanidad para que todos puedan saber.

Es el Testimonio del Todopoderoso, porque declara las cosas como son.

«Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre» (Apocalipsis 1:5).

Jesús era el testigo fiel de las cosas que son y las que han de venir. Es una carta de amor a la humanidad dando testimonio de la vida verdadera.

3) Los mandamientos de Jehová:

Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; (Salmo 19:8a).

El significado bíblico de mandamientos es “la ordenanza de parte de Dios, en cuanto a lo que se debe realizar”. Es decir, es la directiva que la autoridad suprema comunica, para que las personas obedezcan y de esa manera les vaya bien. De esta manera nos da la idea de que Dios debe ser oído y obedecido en todas las instrucciones que nos da.

Los mandamientos expresan el amor que nos tiene el Todopoderoso, el cual debe ser correspondido con más amor. Los mandamientos nos protegen, por lo tanto, aunque no entendamos todas las razones, debemos obedecer, pues nos salvan del mal, nos guían y sobre todo, nos hacen sentir apreciados, cuidados y valorados por Dios.

4) El precepto de Jehová:

El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos (Salmo 19:8b).

Precepto, con origen en el latín «praeceptum», es una noción que refiere a un principio o una norma de vida. La Biblia es un camino a tomar, una senda de vida, un camino de sabiduría que debemos escoger para vivir, y un estilo de vida que no se termina jamás mientras vivamos en la tierra.

Es una senda, aunque muchas veces demasiada angosta, que lleva a la vida y la victoria. La puerta estrecha es el camino a la vida, un camino angosto, y esto puede significar dejar o renunciar a algo con tal de seguirlo, por eso se puede tornar difícil e incómodo – ¡pero los resultados son maravillosos! «Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan» (Mateo 7:14).

5) El Temor de Jehová:

El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre; (Salmo 19:9a). La sabiduría está ligada al concepto de temor de Jehová. Por esto declaró Jesús que las Escrituras son “la sabiduría de Dios”, que nos conducen al temor de Jehová.

La palabra temor significa: “temor reverente y santo que advierte, previene y preserva del peligro”. Sin temor de Dios, la vida del hombre se mueve hacia el pecado, al no tener discernimiento espiritual que le capacite para distinguir entre el bien y el mal. Por el contrario, el temor de Dios aleja al hombre de los malos caminos, y lo direcciona hacia una vida recta, justa y sabia.

6) Los juicios de Dios:

Los juicios de Jehová son verdad, todos justos (Salmo19:9b). De principio a fin, la Biblia describe juicios que han ocurrido y que han de venir.

*Juicios que ya han ocurrido:

– El juicio de Adán y Eva (Génesis 3:14-24).

– El juicio del diluvio (Génesis 7:17-24).

– El juicio en la Torre de Babel (Génesis 11:5-9).

– El juicio de Egipto y sus dioses (Éxodo 7-12).

– El juicio de los pecados de los cristianos (Isaías 53:4-8). Jesús tomó este juicio sobre sí mismo mediante su crucifixión y muerte.

* Juicios que ocurren ahora en la era de la iglesia:

– La disciplina divina (Hebreos 12:5-11).

* Juicios que ocurrirán en el futuro:

– Los juicios del período de la tribulación (Apocalipsis 6-16).

– El tribunal de Cristo (2 Corintios 5:10).

– El juicio de las naciones (Mateo 25:31-46).

– El juicio de los ángeles (1 Corintios 6:2-3).

– El Juicio del gran Trono Blanco (Apocalipsis 20:11-15).

El Espíritu de Dios tiene como tarea convencernos que ha de haber juicios, como también ya los hubo en el pasado, y lo hace a través de la Biblia para que los juicios venideros no nos hallen desprevenidos. ¡Damos gracias al Padre eterno por su Palabra!

Que Dios te bendiga, tengas un feliz domingo y una semana de completa victoria!

Pastor Guillermo Decena

Centro Familiar Cristiano «Victory Church»