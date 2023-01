Gran Hermano | El gesto de “Alfa” con Camila que generó polémica en las redes

El vínculo entre “Alfa” y Camila, participantes de Gran hermano, continúa generando polémica entre el público del reality. Los espectadores se mostraron preocupados de cómo se comporta Walter con Camila.

Por momentos, se ha dicho que ella consiente el acercamiento de su compañero; por otros, se lo ha tildado de “acosador” por sus actitudes hacia la joven.

Ahora, un nuevo clip que circuló en redes generó comentarios de este último tipo. En el video, se ve a Camila descargando un balde en la pileta mientras Alfa se le acerca por atrás.

“Alfa, quiero pasar el balde, nada más”, se escucha que le dice ella. Mientras, él la toca con las manos, llega a hacer contacto desde atrás con su cuerpo y se ve a Camila correrse para evitarlo. “Ay, salí”, dice la chica.

Los usuarios se mostraron muy molestos con la actitud de Alfa. “Insoportable y asqueroso”, “¿Cómo no lo sancionan?”, “Esto no deberían dejarlo pasar” y “Asqueroso y atrevido”, fueron algunas de las frases que se leyeron de los indignados televidentes.

Alfa molestando a Camila y no me escriban que Camila hace lo mismo con Marcos porque no es lo mismo.Alfa la toca y la apoya y ella le pide que no se le acerque.Le dice: Ay salí.Imaginen que es Julieta y quien está detrás es Agustín .Incendiaban el canal. pic.twitter.com/L11Ab1dthz

— @adrianabravista (@adrianabravist6) January 22, 2023