Desde la subsecretaria de Economía Circular buscan promover la cosecha de frutos urbanos en Posadas. La cosecha comunitaria de frutos consiste en aprovechar las frutas de los árboles y de esta forma evitar los desperdicios. Estas frutas cosechadas pueden ser utilizadas para el consumo propio, donaciones o para los comedores.

Fernando Santacruz, subsecretario de Economía Circular, señaló que el pindó es el árbol frutal con mayor presencia en Posadas y en segundo lugar se encuentra el mango. “A estos dos árboles lo siguen la guayaba, mora y pitanga que también hay muchos en la ciudad” resaltó. La pitanga, guayaba y el pindó son frutos nativos de Misiones y el mango tiene su origen en el sureste asiático, en el norte de India.

Santacruz comentó que “la cosecha comunitaria consiste en recolectar las frutas de aquellos árboles que no son cuidados, siempre tratando evitar que el fruto caiga al suelo y genere distintos problemas como algún accidente o que junten insectos”. “Nosotros no queremos sacar los árboles, lo que buscamos es promover su buen aprovechamiento ya que vivimos en abundancia pero no nos damos cuenta de todo lo que nos da la naturaleza” destacó. “Con las frutas cosechadas se pueden hacer mermeladas, licuados, galletitas o incluso muchos pescadores lo utilizan para atraer al pacú” agregó.

El subsecretario de Economía Circular definió a la figura del cosechador urbano como la persona que busca institucionalizar la idea de la cosecha urbana. “Nosotros le propusimos a la Municipalidad de Posadas que incorpore dentro de su personal a un grupo de 10 personas que se encarguen de la cosecha de los frutos urbanos” finalizó Fernando Santacruz.