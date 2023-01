La Selección Argentina se enfrenta este sábado a Paraguay, por el Sudamericano Sub-20: horario, dónde ver en vivo y formaciones

La Selección Argentina pone primera este sábado en el Sudamericano Sub-20, cuando se enfrente con Paraguay desde las 18. Los dirigidos por Javier Mascherano inician su objetivo de obtener el pasaje al Mundial de Indonesia. Conocé las formaciones y todo lo que debés saber.

Fixture de la Selección Argentina sub-20 en el Sudamericano 2023 y horarios de los partidos

Fecha 1: LIBRE

Fecha 2: Argentina vs. Paraguay (21 de enero a las 18:00 horas)

Fecha 3: Argentina vs. Brasil (23 de enero a las 21:30 horas)

Fecha 4: Argentina vs. Perú (25 de enero a las 19:00 horas)

Fecha 5: Argentina vs. Colombia (27 de enero a las 21:30 horas).

*Todos los encuentros de la Albiceleste serán transmitidos por la pantalla de TyC Sports y TyC Sports Play.

La formación de la Selección Argentina vs. Paraguay, por el Sudamericano Sub-20

Federico Gomez Gerth, Agustín Giay, Brian Aguilar o Lautaro Di Lollo, Valentin Gómez, Julián Aude; Gino Infantino, Máximo Perrone, Nicolás Paz o Facundo Buonanotte; Santiago Castro, Alejo Veliz y Brian Aguirre. DT: Javier Mascherano.

La formación de Paraguay vs. Selección Argentina, por el Sudamericano Sub-20

Ángel González; Alan Núñez, Gilberto Ivan Flores Melgarejo, Thiago Servín, Alexis Cantero; Víctor Quintana, Nelson Ariel Gauto Castillo, Diego Gómez; Matías Segovia, Diego González y Allan Wlk. DT: Aldo Bobadilla.

Selección Argentina vs. Paraguay, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

El partido será televisado por TyC Sports para toda la Argentina. Para sintonizar el canal líder del deporte argentino debés seleccionar:

Canales 22 (SD) y 101 de Cablevisión Digital (HD)

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro

A su vez, el encuentro también se podrá seguir mediante TyC Sports Play.

