Sergio Massa se reúne hoy con la Mesa de Enlace en un clima marcado por los efectos de la sequía

Los dirigentes del campo reclamarán “medidas concretas y urgentes” para enfrentar el problema, como alivio fiscal y financiamiento. Presión de las bases de productores sobre las entidades para que exijan cambios en las retenciones.

Con la mirada puesta en el drama que vive el interior productivo como consecuencia de la sequía, desde las 10 el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunirá con los presidentes de las cuatro entidades del campo que integran la Mesa de Enlace. El encuentro se realizará en la sede del INTA Castelar, y también participarán el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y funcionarios del INTA, el Banco Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Para el Gobierno, el objetivo será analizar con los representantes de los productores el impacto que hasta el momento ha generado la falta de precipitaciones y debatir medidas a aplicar. Además, se presentará un informe climatológico, que fue elaborado por los especialistas del INTA, el cual presenta para los próximos 14 días un horizonte de tres eventos de precipitaciones para el centro y norte del país, con acumulados importantes para las zonas deficitarias de lluvias. Por otro lado, se plantea que desde febrero en adelante finalizará el impacto de “La Niña”, que por tercer año consecutivo complicó el desarrollo de la campaña agrícola.

Por su parte, los integrantes de la Mesa de Enlace llegan a la reunión de hoy con la necesidad de que el Gobierno implemente “medidas concretas y urgentes” de alivio fiscal y financiamiento, entre otras, para enfrentar la problemática, que según advirtieron ayer en los próximos meses afectará a toda la economía, no solamente al sector agropecuario. Al menor nivel de producción, de exportaciones e ingreso de divisas, la dirigencia planteó la preocupación por el futuro del precio de los alimentos, ante una menor oferta de productos que habrá por la sequía.

Ayer durante más de tres horas, la Mesa de Enlace analizó las medidas que solicitarán en la reunión con el titular del Palacio de Hacienda, luego brindó una conferencia de prensa y en un comunicado que más tarde se difundió quedó reflejada la preocupación que hay en las entidades del campo. “Ante la impiadosa situación climática y la cruel sequía que afectan a las diversas zonas productivas y a miles de productores agropecuarios de zonas rurales de todo el país, nos ponen como sociedad en general y como sector productivo en particular en un estado de alerta permanente”, dijeron las máximas autoridades de las gremiales agropecuarias.

En el documento se señaló que entre las principales medidas que solicitará la Mesa de Enlace a los funcionarios del Gobierno, se encuentran agilizar las Declaraciones de Emergencia y Desastre Agropecuario Locales, Provinciales y Nacionales; suspensión de anticipos de Impuestos a las Ganancias; prórrogas o exención según el caso de impuestos Provinciales, y venta forzosa de vientres, para el cálculo del impuesto a las Ganancias.

Y a todo esto se suma el planteo que se viene haciendo desde hace tiempo, pero con más profundidad en los últimos días, es bajar la presión impositiva, ya que los dirigentes y especialistas sostienen que en tiempos de sequía se potencia el peso de los impuestos, especialmente en lo relacionado a los derechos de exportación, las famosas retenciones.

Durante la conferencia de prensa de ayer, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, volvió a señalar que “ante la crisis que estamos atravesando, hay que tomar medidas importantes, y una de ellas sería no carguen de más presión impositiva a los productores que no estamos en capacidad de pagar”. Y sobre las retenciones, el dirigente esta semana comentó: “Es ridículo estar pagándolas. De por sí es el impuesto más distorsivo y menos federal que existe. Qué le decimos a un productor que cosechó 1.000 kilos de trigo que tiene que pagar derechos de exportación. Eso hoy no tendría que existir”.

En los últimos días se sugirió desde la máxima conducción de la Rural, una eliminación de los derechos de exportación de leche y carne, teniendo en cuenta la alta afectación de la sequía en ambas producciones. Además, ayer en la rueda de prensa Elbio Lauricica, máxima autoridad de Coninagro, dijo que “habiendo tenido el 50% de perdida nos aliviaría mucho la situación productiva si hubiera alguna consideración en el tema de las retenciones”.

El malestar

En la previa de la reunión de hoy, diferentes representantes de las denominadas “bases de productores”, manifestaron rechazo a la convocatoria que realizó el ministro de Economía, y por otro lado recordaron a los dirigentes del campo las medidas que necesita el sector, como eliminación de retenciones y de la brecha cambiaria.

Un grupo de rurales del norte de la provincia de Buenos Aires, expresaron en un comunicado su repudio a la “reiteración de actos circenses qua ya no son tolerados por nuestra sociedad. Los artilugios propagandistas y el cotillón barato, no pueden someter a la ME (Mesa de Enlace) a nuevas parodias provocadoras e innecesarias. Es tiempo de tomar decisiones y de que se hagan cargo de sus responsabilidades”.

Por último, 23 rurales de la provincia de Córdoba firmaron un comunicado en el cual enviaron un mensaje a los dirigentes de la Mesa de Enlace: “No se sigan prestando a reuniones que sólo avalan políticas que la experiencia y la racionalidad mostraron de forma reiterada y contundente que sólo conducen al fracaso. Llevamos tres años chocando con la misma piedra, cada vez con más inflación y más pobreza”.

Y reclamaron a la Mesa de Enlace que “ante tantas urgencias no se reúnan con el ministro Sergio Massa si no hay anuncios ciertos que apunten a la eliminación de retenciones para la carne, la leche y las economías regionales como primer paso. Pero además, en un marco de crisis profunda de todos los eslabones de la ganadería, es imperiosa la liberación de una vez por todas de los cupos y trabas para exportar carne vacuna”.

