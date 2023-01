Sergio Massa recibió a la Mesa de Enlace y prometió al campo trabajar en un paquete de medidas para aliviar los efectos de la sequía

Sergio Massa y sus funcionarios se reunieron con la mesa de enlace para debatir el impacto económico de la falta de lluvias. El secretario de Industria, José De Mendiguren, y el jefe de la AFIP dijeron que antes del 1° de febrero habrá respuestas.

La reunión entre Sergio Massa y la mesa de enlace se llevó adelante en la Estación Experimental del INTA en la ciudad bonaerense de San Pedro. Participaron de la reunión, además del ministro, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, el de Industria, José Ignacio de Mendiguren, y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto. Por parte de la Mesa de Enlace lo hicieron el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, el presidente de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes, y el titular de Coninagro, Elbio Laucirica.

Según comentaron los funcionarios luego de la reunión, el Gobierno se comprometió a tener para el primero de febrero próximo soluciones puntuales y específicas para cada problemática.

Castagneto destacó luego del encuentro: «El primero de febrero vamos a tener una respuesta para productores grande y pequeños. Nos encontramos con reclamos de distintos sectores con distintas problemáticas. Lo que quedamos es en tener una mesa de trabajo constante esta semana para darle respuesta a los reclamos impositivos y a todo el sector».

Además, insistió: «Hay que ver por actividad, por región, no tomar medidas globales sino en forma individual para no beneficiar ni perjudicar a nadie».

«Vamos a estudiar (los reclamos) durante la semana, también pedimos colaboración a las provincias y municipios, porque los impuestos no son solo nacionales, también son coparticipables, impuestos provinciales y tasas municipales», remarcó sobre los reclamos impositivos de la Mesa de Enlace.

Tal vez te interese leer: Sergio Massa recibió el visto bueno del FMI para la recompra de bonos con el objetivo de tener el dólar bajo control

«Fue claro el ministro Massa en sus conceptos, lo que se pueda hacer se va a hacer, lo que no se pueda hacer no se va a comprometer a cosas que no se puedan cumplir», agregó.

Por su parte, de Mendiguren detalló: «Vamos a hacer juntos un cronograma de los problemas que se plantearon para que antes del primero de febrero podamos tener claro lo que se puede resolver en el corto plazo y en el mediano. Todos comprenden que no es igual la problemática en todo el país».

El Gobierno nacional dispuso fuertes multas a quienes incumplan el programa “Precios Justos”https://t.co/Ruu9BIGqe3 — misionesonline.net (@misionesonline) January 20, 2023

FUENTE: Ámbito e Infobae.