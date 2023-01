Desde hace varios años los problemas relacionados con diarreas y vómitos para los turistas se hace presente en Brasil, sin embargo esta temporada se profundizó. Al respecto, el médico gastroenterólogo, Daniel Boglietti, dio algunos consejos para tener en cuenta.

En este marco, explicó que el brote de diarrea en Brasil ocurre en los lugares donde se aglomeran personas, además señaló que los problemas se encuentran relacionados con el agua, porque hay una infraestructura de cloacas y de sistema sanitario para tres mil personas; y durante esta temporada, de pronto, hay quince mil.

En esta misma línea, remarcó que la infraestructura no da abasto, pero así también, en las playas brasileñas las limpieza es más difícil de hacer debido al sistema de limpieza que mantienen. Por lo cual, hay diarreas por bacterias y virus que afectan a todos los locales y visitantes: “Con este récord de turismo de argentinos en Brasil, tenemos un récord de casos”, subrayó.

De esta manera, expuso que a pesar de las medidas de cuidado como el no utilizar ni tomar agua de la canilla, dicha situación no se puede prevenir. Aunque hay diversos puntos, que según consideró Boglietti son fundamentales: “Primero, no cortar la diarrea, porque es un mecanismo de defensa”, enfatizó.

En este sentido, indicó la importancia de no usar el fármaco Loperamida, tampoco Sertal o Buscapina: “Nada que disminuye la motilidad del intestino, porque después es contraproducente”, aseguró. Entre las recomendaciones para los pacientes que sufren el virus o la bacteria, recomendó hidratarse con Gatorade, pero no más de una botella mediana al día.

Asimismo, también se debe tomar agua mineral, té con azúcar, caldo de verduras colado y si hubiera vómitos, de 30 a 40 gotas de Reliveran durante 3 o 4 veces al día. A medida que la situación mejora, se puede consumir zapallo y zanahoria, arroz con queso, pollo sin piel, carne magra, pescados de mar, y una manzana sin piel.

En el caso de tener fiebre, dolor abdominal intenso o diarrea con sangre, se debe consultar para realizar un examen y así determinar si se debe hacer, pero “no Sertal, no Loperamida, no Buscapina y no antibióticos”, remarcó. Los fármacos permitidos únicamente son Ibuprofeno, Paracetamol y Reliveran.

Por otro lado, mencionó que el problema cuando se sale a comer se relaciona con el hielo, ya que si lo hicieron con agua de la canilla, se está tomando con agua de la canilla. Sin embargo, en las comidas la situación es más difícil porque el agua hierve. Además, recomendó que se eviten las verduras crudas porque no se van a lavar con agua mineral.

“En el departamento se puede hervir el agua o se puede poner una o dos gotas de lavandina por litro, se deja descansar por dos horas y lavar las verduras con eso”, profundizó. De este modo, el profesional comentó que muchos pacientes posadeños, antes de ir y durante su estadía en Brasil consultan por recomendaciones debido al incremento de casos.

Sobre la posibilidad de que ocurriera la misma situación en Posadas, consideró que sería difícil porque la ciudad ronda los 400 mil habitantes, en cambio los lugares visitados por los argentinos en Brasil, son ciudades pequeñas que no están acondicionadas para recibir a tanta gente.

Finalmente, sugirió que aquellos que viajen no entren en desesperación y tengan en cuenta las recomendaciones brindadas, especialmente no utilizar los fármacos mencionados: “Tienen que saber que se va a perder a lo mejor 24 o 48 horas, y que no va a ir a la playa”, concluyó. brote de diarrea en Brasil