Recompra de la deuda externa: “La medida tranquilizará al mercado financiero y estabilizar el precio del dólar”

Este miércoles, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció la recompra de la deuda externa argentina a través de determinados bonos. Al respecto, la economista Eva Muguerza explicó que la misma intentará brindar tranquilidad al mercado financiero y estabilizar el precio del dólar.

En este marco, la profesional explicó que los bonos funcionan como promesas de pago, con intereses agregados. Asimismo, el valor del mismo también se determina por el mercado en donde se compran y se venden. Por lo tanto, ante una situación de incertidumbre en el futuro, el Gobierno nacional decidió pagarlos ahora, a fin de «ordenar un poco la cuestión de la deuda».

Además, según la economista, el mercado se ve afectado por un movimiento especulativo, que está propiciando la suba del valor de los dólares. Por ende, dicha medida busca brindar tranquilidad al mismo, mostrando que la gestión puede controlar las finanzas externas sin complicaciones.

En este sentido, comparó la situación con la del cuerpo humano y la fiebre, la cual se utiliza para hacer frente a algún virus que haya ingresado al cuerpo y lo esté afectado. Así como este mecanismo de defensa sube la temperatura para atacar lo que provoca daños en el cuerpo, la medida de la recompra de la deuda buscará estabilizar relativamente el precio del dólar, a nivel macroeconómico.

De igual manera, la misma aseguró que, en cuestiones económicas, no existe motivo que justifique el aumento del valor del dólar más allá de las perspectivas especulativas. Sin embargo, al tener encuentro los números en sí, la brecha entre el dólar alternativo en relación a su par financiero disminuyó un 3% y medio.

También, los bonos y las acciones del mercado financiero repuntaron en un 10%, lo cual propicia que también se reduzca la tasa de riesgo país, la cual se ve como una referencia del endeudamiento a nivel nacional. «Son elementos que van sumando y mejorando un poco nuestra performance ante el resto del mundo y hacia adentro», consideró.

El dólar y la economía diaria

En cuanto a la economía local, la profesional señaló que debido a que los costos no están dolarizados, no tendrían que aumentar los precios de los productos a la par del dólar. «Puede ser que impacte en el combustible y en otros insumos, pero no se justifica en los demás artículos, en términos económicos», precisó. Además, invitó a la población a repensar sobre los motivos por el cual se genera el impacto en los precios, en función a la estructura de costos, por ejemplo.

En este sentido, Mugerza consideró que los costos no justifican dichos aumentos ya que estos incrementan junto al dólar, pero no disminuyen con él. De igual manera, señaló que los salarios se ajustan de manera retrasada a la inflación, y por debajo de ella. «Ni siquiera están a ritmo, hay muy pocos sindicatos que lograron algo parecido», explicó. De este modo, los trabajadores pierden la capacidad de compra, ya que su ganancia de devalúa en relación al aumento de los precios.

También, la economista indicó que dolarizar la economía no es una opción viable para la economía nacional. Sin embargo, aseguró que Argentina se encuentra entre los 4 países del mundo con mayor inflación, un aspecto que, anterior a la guerra entre Ucrania y Rusia, no significaba un problema para gran parte de los países.

Con respecto al factor cultural del ciudadano argentino y en relación al dólar, Muguerza comentó: «Lo tenemos en el ADN, venimos de muchas décadas de inflación, con un periodo durante los años 90, que no tuvimos, pero a cambio de un gran costo social». Cabe señalar que, luego de la época referida de los años 90, muchas personas se quedaron sin trabajo, familias sin ingresos y el aumento de la pobreza a nivel nacional.

Acerca del aumento de los distintos productos y combustibles en la región, la economista indicó que durante los últimos meses disminuyó gradualmente el registro inflacionario, pero que existen artículos que, individualmente, cuestan más que otros. Los mismos son fijados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Asimismo, consideró que las personas sienten la inflación debido a que los salarios no aumentan a la par de la misma.

El análisis del 2022 en cuestiones económicas

Con respecto a lo vivido durante el 2022 en relación a la economía, Mugerza lo describió como «muy duro», teniendo en cuenta, por ejemplo, que los el valor de los alquileres aumentaron en demasía, lo cual complejizó la situación de los inquilinos. Además, muchas familias se quedaron sin vacaciones, porque perdieron la capacidad de ahorrar.

También, señaló que las personas tuvieron que adaptarse a vivir con la inflación, de modo que comenzaron a realizar compras al por mayor. Por otro lado, ya que el 2023 es un año electoral, la profesional anticipó un año con medidas orientadas a mejorar el bienestar social.

Para terminar, aseguró que la macroeconomía es comandada por el Gobierno nacional, por lo que a nivel provincial no hay mucho que hacer. Sin embargo, el Gobierno de Misiones, a través de los distintos programas, ayuda a sostener el consumo dentro del territorio misionero.

