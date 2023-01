Intento de femicidio en Villa Bonita | “No quería verme disfrutar de la vida”, el desgarrador relato de la mujer que recibió 13 puñaladas de su pareja

Recientemente capturaron a Adrián Zuachzer (26), quien había huido de la Justicia luego de propinarle 13 puñaladas a su pareja en Villa Bonita. Marcia Matosso, víctima del intento de femicidio, se encuentra recuperándose del brutal ataque recibido y habló tras el brutal ataque.

En este sentido, pidió que se haga justicia: «Él me quería matar y lo que hizo no tiene perdón». Asimismo, aseguró que actualmente cuenta con el acompañamiento psicológica y psiquiátrica, y se encuentra realizando un tratamiento con medicamentos, debido a que sufrió episodio postraumático. De igual manera, comentó que su familia también contó con la misma asistencia profesional.

Por otro lado, la mujer solicitó que «la justicia actúe como corresponde, que él pague por lo que hizo porque me quería matar». Además, contó que durante 9 años estuvo en pareja con el detenido, y en ese transcurso sufrió violencia verbal y física. Por lo tanto, quiso separarse de Zuachzer, pero el mismo no aceptó la decisión. «Él tenía la restricción perimetral, porque yo había hecho la denuncia. Tenía prohibido acercarse a mí y a los chicos, pero no lo aceptó», agregó.

De este modo, Matosso aseguró que no esperaba que su pareja la atacara de tal forma, ya que solían frecuentar una plaza cercana al lugar que alquilaba. Asimismo, recordó que cuando su hija tenía 2 años y medio, tuvieron que viajar a Corrientes para operarla del corazón, y al volver tuvieron una discusión que terminó provocando que el hombre incendiara la casa en la que vivía. «Nos dejó en la calle, con los chicos con la ropa que tenían puesta», agregó.

Con respecto a la detención de Zuachzer, la mujer exigió que las autoridades analicen los hechos que sucedieron y que se haga justicia, de manera que el mismo siga tras las rejas. «Quiero que pague por todos los años que me hizo sufrir y por las 13 puñaladas que me dio», aseguró. Cabe señalar que la mujer recibió 3 puntazos en el corazón, y perforaciones de órganos como los pulmones y el hígado, por lo que permaneció 5 días en terapia intensiva.

En este sentido, la mujer afirmó que se encuentra bajo tratamiento ya que los recuerdos le provocan angustia y malestar. En cuanto a sus hijos, mencionó que no pudo verlos durante el tiempo que estuvo internada, hasta que un fin de semana la habilitaron para poder encontrarse. «Ellos no dormían, solo lloraban de tristeza. Ahora están felices por estar conmigo», afirmó.

Para terminar, aseguró que sus 3 hijos son su fuerza para seguir y que, aunque durante el 2022 no la pasaron bien, este año esperan empezarlo con energía positiva. Además, comentó que si bien sus heridas externas ya sanaron, sufre de una fractura en su brazo izquierdo, que no le permite movilizar su mano. «Quiero recuperarme, empiezan las clases y tengo que luchar por mis hijos», concluyó.

