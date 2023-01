Juicio por Fernando Báez Sosa | Cuáles son las posibles condenas para los rugbiers y cómo continúa el juicio

A tres años del asesinato del joven de 19 años en la puerta del boliche Le Brique, el juicio entra en la última instancia. Para fin de enero se conocerán las sentencias de cada uno de los imputados.

Se cumplen tres años del asesinato de Fernando Báez Sosa en frente del boliche Le Brique, en Villa Gesell, a mano de ocho rugbiers oriundos de la localidad de Zárate, quienes se encuentran imputados por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”. El juicio transitará su última jornada de pruebas y los detenidos se enfrentan a la posibilidad de distintas penas.

Los implicados en el crimen, Máximo Pablo Thomsen; Ciro Pertossi; Enzo Comelli; Matías Franco Benicelli; Blas Cinalli; Ayrton Michael Viollaz; Lucas Fidel Pertossi y Luciano Pertossi, esperan el anuncio de su condena con la posibilidad de una perpetua.

En cada situación particular, las penas que determinarán el futuro de cada rugbier dependerán de su implicancia con el crimen y rol de cada uno en el asesinato de Fernando Báez Sosa. Se estima que el veredicto final por el crimen se conozca el 31 de enero.

El delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, por el cual se imputó a los ocho acusados, prevé una condena de prisión perpetua.

Crimen de Fernando Báez Sosa: cuáles son las posibles penas

En el caso de determinarse que todos tuvieron intención homicida, podría llegar a calificarse como:

a) Homicidio simple

– 8 a 25 años.

– Art. 79, Código Penal.

– Clave de esta calificación: querían matar y mataron.

b) Homicidio agravado por alevosía

– Condena perpetua.

– Art. 80, inc. 2, Código Penal.

– Clave de este agravante: la indefensión de la víctima, es decir, fue golpeada por la espalda y los autores actuaron sin riesgo.

c) Homicidio agravado por premeditación

– Condena perpetua.

– Art. 80, inc. 6, Código Penal.

– Clave de este agravante: la premeditación, es decir, se pusieron de acuerdo entre todos en que iban a matar en ese momento y de ese modo (Ej.: 5 atacando y 3 de vallado).

En el caso de determinarse que no tuvieron intención homicida, podría llegar a calificarse como:

a) Homicidio en riña o agresión

– 2 a 6 años de prisión

– Art. 95, Código Penal.

– Clave de esta calificación: violencia o agresión física (de varios) sobre la víctima, pero no se sabe quién de ellos lo mató. No se pusieron de acuerdo para matar. No hubo premeditación.

b) Homicidio preterintencional

– 1 a 3 de prisión

– Art. 81, inc. 1, b

– Clave de esta calificación: la intención del autor fue golpear para producir un daño, pero no para matar.

Cómo sigue el juicio por la muerte de Fernando Báez Sosa, concluida la etapa de declaraciones testimoniales

Este miércoles 18 de enero, en el tercer aniversario del crimen de Fernando Báez Sosa, concluyeron las audiencias de declaraciones testimoniales por las que pasaron un centenar de testigos, familiares y allegados de cada una de las partes, la mayoría de los rugbiers que hablaron tras meses de silencio, y se exhibieron videos, chats y audios que sirvieron para reconstruir los movimientos previos y posteriores de los 8 imputados aquella madrugada en Villa Gesell. Ahora se esperan los alegatos para luego pasar a la lectura del veredicto.

Ayer tomó la palabra ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores Lucas Pertossi, uno los acusados más complicados por las pruebas que incluyen declaraciones de testigos y mensajes revelados en las pericias. Pertossi es el rugbier que dijo que Báez Sosa “caducó” tras la brutal golpiza a la salida del boliche Le Brique. Pertossi recordó detalles de la jornada en la que sucedió el homicidio.

Luego de Pertossi, llegó el turno de la declaración de Blas Cinalli, quien negó los cargos en su contra y al igual que Lucas, tampoco reconoció haber participado de la premeditación de un homicidio y sus dichos apuntan a una pelea previa, consonante con la calificación de homicidio en riña que podría introducir la defensa en los alegatos.

El TOF N°1 de Dolores dispuso que la semana próxima se lleven a cabo los alegatos de las partes: la fiscalía y la querella lo harán el día 25 de enero y la defensa el día 26.

Se estima que la lectura del veredicto ocurra el 31 de enero. Ese día se conocerá el futuro de Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) imputados por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, delito que tiene una pena de prisión perpetua.

Tras la última jornada de audiencias los padres de Báez Sosa encabezaron un acto de homenaje en Dolores.

En el día en que se cumplió el tercer aniversario de la muerte de Fernando, una multitud acompañó a Graciela y Silvino Báez Sosa en el homenaje que se llevó a cabo en el Anfiteatro Municipal “Libres del Sur” de Dolores.

“Sin él la vida se terminó para nosotros”, exclamó la madre del joven fallecido, en un desgarrador pedido de Justicia. “Era nuestro sol, hoy estamos vacíos”, añadió. “Cada día nos cuesta más la ausencia de Fernando”, sostuvo por su parte el papá. También hubo actos en Villa Gesell, Mar del Plata, Zárate y en el barrio porteño de Recoleta.

“Cada día nos cuesta más la ausencia de Fernando. Cada vez que me levanto a la mañana es como levantarme con una bolsa en la espalda, es un peso enorme que tengo encima yo y mi compañera Graciela”, manifestó Silvino.

Por su parte, Graciela declaró: “Vinimos acá a Dolores en busca de justicia. No queremos venganza, solo queremos que paguen lo que le hicieron a mi hijo. En el juicio vi cómo reiteradamente le pegaban. Vi cómo lo discriminaron por su color de piel. Sigo esperando que mi hijo regrese, a pesar de que sé que nunca jamás regresará en nuestra vida. Les agradezco infinitamente por venir a acompañarnos”, concluyó.

Juicio por Fernando Báez Sosa | En el día en el que se cumplen 3 años del asesinato, terminan las audienciashttps://t.co/7SWwAECWdD — misionesonline.net (@misionesonline) January 18, 2023

FUENTES: Ámbito e Infobae.