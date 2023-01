Crisis por la sequía en Argentina | Sergio Massa se reunirá con la Mesa de Enlace para abordar esta problemática que afecta a varias provincias

El encuentro se realizará en las instalaciones del INTA de la localidad bonaerense de San Pedro. Participarán también el secretario de Agricultura y otros funcionarios nacionales. Brindar apoyo al sector productivo, que está siendo gravemente afectado por esta crisis, será uno de eje principales del encuentro.

El ministro de Economía, Sergio Massa, encabezará mañana desde las 10 una reunión con los dirigentes de la Mesa de Enlace. Se realizará en la sede del INTA San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Participarán del encuentro el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y funcionarios de la AFIP, el INTA y el Banco Nación.

“Será una reunión integral para abordar el tema de la sequía”, dijo una fuente oficial a este medio, confirmando la convocatoria del Gobierno a los representantes de los productores agropecuarios, tal como lo había adelantado el propio Sergio Massa durante una entrevista exclusiva con este medio durante el último fin de semana.

Esta semana, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, ante la menor producción de soja, maíz y trigo por el efecto de la sequía en la actual campaña agrícola, este año dejarán de ingresar al país por exportaciones casi USD 8.000 millones. Además, la pérdida de ingresos netos del sector productor ya asciende a USD 10.425 millones, que representa más de 2 puntos del PBI. Las pérdidas se pueden profundizar en el caso que no se registren importantes precipitaciones en los próximos días, para revertir un escenario muy complejo para el desarrollo de la actual campaña de soja y maíz, donde solamente en la región núcleo ya se perdió casi el 50% de la futura producción de la oleaginosa.

La convocatoria del titular del Palacio de Hacienda también fue confirmada por los dirigentes que integran la Mesa de Enlace. Los presidentes de las cuatro entidades del campo mantendrán hoy desde las 13 una reunión, que ya estaba programada con anterioridad, en la sede central de la Federación Agraria Argentina. El objetivo es analizar el llamado que realizó el titular del Palacio de Hacienda, en momentos donde las entidades vienen reclamando “medidas concretas” para los productores afectados por la sequía. Pero también habrá definiciones de cómo el espacio dirigencial va a encarar el 2023 en medio de los efectos de las condiciones climáticas adversas, el año electoral del país y el permanente reclamo de los productores para que el Poder Ejecutivo modifique la actual política hacia el sector.

Mientras tanto, en estos momentos el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, realiza una recorrida por el norte de la provincia de Santa Fe, una de las zonas más complicadas por los efectos de la sequía. En esa zona del país, la ganadería es la actividad más afectada con una alta mortandad de animales ante la ausencia de pasto y agua para su alimentación.

Acompañado del Gobernador provincial, Omar Perotti, el funcionario nacional anunciará, entre otras medidas, la transferencia a la provincia de 900 millones de pesos, de las cuales 500 millones son del Fondo de Emergencia Agropecuaria y los 400 millones restantes del Plan Ganar, que serán destinados a los productores ganaderos damnificados en concepto de aportes no reintegrables.

A todo esto, Bahillo se reunió ayer con el director del Centro de Investigación Agropecuarias (CNIA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Pablo Mercuri, con el objetivo de analizar las expectativas de precipitación, las zonas afectadas por la sequía y la falta de lluvias. Al respecto y según se comunicó de manera oficial, hay una proyección optimista en relación a las precipitaciones de los próximos días y a la normalización de las mismas a partir de febrero. Toda esa información que proporcionaron los especialistas en clima del INTA, será elevada al ministro de Economía para la reunión de mañana con la dirigencia del campo.

Reclamo

En las últimas horas y de cara a la reunión de mañana, la dirigencia del campo reiteró al Gobierno el reclamo de que se implementen “medidas concretas” para hacer frente a la dramática sequía, entre las cuales se solicita una baja de la presión impositiva. Un reclamo que para el Poder Ejecutivo se hace cada vez más difícil escuchar, teniendo en cuenta que la menor producción que habrá como consecuencia de la sequía también afectará los ingresos del Estado. mediante una menor recaudación de impositiva. Muchos consideran que la discusión está ingresando en una complicada situación.

En este escenario, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, dijo hoy en declaraciones a CNN Radio, que “dado la gravedad de la situación y en un contexto de extrema gravedad, más que señales el Gobierno tiene que tomar medidas concretas, porque hasta el momento las medidas que se anunciaron de compensaciones para los productores de leche, porcinos y avícolas por los daños colaterales del dólar soja 2, es poco. Lo que va a venir como consecuencia del déficit de producción, no solamente va a afectar a los productores agropecuarios, sino que va a afectar a la Argentina toda. Es por eso que todos los funcionarios públicos tienen que estar a la altura de las circunstancias”.

Días atrás durante una reunión con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, en la ciudad de Rosario, los integrantes de la Mesa de Enlace reclamaron “medidas urgentes”, entre las que figuraban morigerar la presión impositiva. Sobre este tema en particular, Pino pidió que el Gobierno elimine el pago de anticipo de ganancias, ya que consideró que “los productores estamos pagando el anticipo de una ganancia que sabemos que no vamos a tener en el 2023. Si se hace lugar a ese pedido por parte del Gobierno sería una medida concreta y de impacto inmediato. Ante la crisis que estamos atravesando, hay que tomar medidas importantes, y una de ellas sería no carguen de más presión impositiva a los productores que no estamos en capacidad de pagar”.

Por último, los dirigentes de la Federación Agraria Argentina señalaron en un comunicado que “la presión impositiva está asfixiando a los más débiles, mientras el Gobierno mira para otro lado y no atiende el reclamo que hemos hecho en diferentes gestiones con la necesidad de frenar los embargos y posponer pagos ante AFIP”. Y agregaron: “El rol del Estado frente a estas situaciones de emergencia y/o desastre ha sido insuficiente, en muchos casos aun teniendo la posibilidad la decisión ha sido abandonarnos, y en los casos en los que acercó ayuda ha sido tarde o escasa para enfrentar la crisis; y hubo casos en los que aún las respuestas ni llegaron. La emergencia climática ha dejado al desnudo la ausencia de políticas públicas destinadas a generar desarrollo y previsibilidad en el sector”.

