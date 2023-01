Charlas en la Sanmartiniana | Facundo “Parku” Aranda: “El freestyle en Misiones tiene mucho potencial”

En una nueva entrega de Charlas en la Sanmartiniana, un espacio de Misiones Online Televisión, conversamos con Facundo Parku Aranda, rapero obereño y artista del freestyle. Dedicación y sacrificio son las palabras que describen, para él, a este género musical. Al respecto, el artista contó su experiencia abriéndose paso en los ritmos urbanos.

«Parku BF», nombre con el que se presenta artísticamente, comenzó a grabar música a los 10 años. Tiempo después se inclinó por el freestyle y encontró su pasión por el rap y el arte de la improvisación: “Eso me cebó mucho, y dije ‘esto tengo que hacerlo yo’”, contó el artista.

Si bien en aquel entonces no había una corriente de freestyle consolidada en su Oberá natal, Parku se rodeó de muchos otros raperos y músicos que fueron influyentes en los inicios de su carrera. No obstante, la práctica diaria (y solitaria) en beat box e improvisación fueron sus más valiosas herramientas para incorporar el freestyle como su género predilecto.

Facundo narró su experiencia en su primera competencia de freestyle en la ciudad de Posadas. Los encuentros más importantes se hacían en la capital, y él fue el ganador aquel año.

Desde entonces, forjó relaciones, amistades y contactos con muchos artistas del rubro. Killato es uno de sus grandes amigos, con quien compuso varias canciones.

Parku Aranda formó parte de un grupo de freestyle muy reconocido a nivel provincial, y desde ese lugar se propuso el objetivo de “promover la cultura del freestyle a otras localidades de Misiones”.

Respecto a las posibilidades de expandirse como artista, el obereño consideró que, si bien es difícil hacer contactos en la provincia, “a nivel musical, acá hay mucho potencial”. Ello se refleja en el exponencial número de artistas y nuevos competidores que incursionan en el freestyle y que representan a la tierra colorada en todo el país.

Afirmó que dedicarse a la música, especialmente en este género, requiere «sacrificio y decicación: te tiene que gustar». Sobre todo, destacó, es importante la práctica constante y enriquecerse y aprender de otros artistas.

La carrera artística de Parku Aranda le permitió conquistar gratos momentos. Sin dudas, uno de ellos fue haber sido telonero de Paulo Londra en su show en Posadas.

