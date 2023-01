Recomendaciones a tener en cuenta para prevenir ahogamientos

Tras el incidente del turista de Buenos Aires que se ahogó en el Salto Golondrinas en San Vicente, el director de Seguridad Acuática, Franco Bacigalupi, brindó algunas recomendaciones para turistas y locales a la hora de refrescarse en aguas naturales.

Misiones es una provincia donde abundan los saltos y arroyos, por lo cual se debe tener mucho cuidado a la hora de meterse en las aguas, especialmente las personas mayores ya que hay muchas piedras en los lugares y las personas se pueden golpear muy fuerte, “inclusive se podría llegar a tener un traumatismo”, señaló Bacigalupi. Asimismo, subrayó que es importante que la gente no se confíe de la profundidad, debido a que muchas veces los lugareños conocen el espacio y los turistas quieren hacer lo mismo, pero no debe ser así.

Sobre el incidente del turista ahogado en el Salto Golondrinas, sostuvo que no se sabe si la persona saltó parada o de cabeza, pero posiblemente “habrá caído mal, se atoró, pudo nadar unos metros y entró en pánico”, consideró Bacigalupi.

Por otro lado, indicó que diversos lugares no cuentan con seguridad o guardavidas: “Si bien muchos municipios apostaron a la Escuelas de Guardavidas, no todos tienen”, remarcó. Asimismo, hay muchas localidades que no cuentan con las ordenanzas correspondientes para regular la actividad.

No obstante, destacó que el número de ahogados descendió notablemente desde la creación de la Dirección de Seguridad Acuática: “Hablamos de 97 que teníamos por año, ahora estamos en 7 ahogados este año. El año pasado fueron 23, igualmente ese número nunca va a llegar a cero pero tenemos que seguir trabajando para que la gente comprenda y entienda el trabajo de prevención”, enfatizó.

De esta manera, se busca que aquellos que tengan un lugar turístico deben invertir en guardavidas, en personal capacitado para que otras personas no arriesguen su vida y así también ayudará a que los turistas sigan visitando la provincia.

Finalmente, el director reiteró que las personas no se arriesguen pensando que tienen una capacidad de nado cuando no la tienen. También recomendó preguntar cuales son los lugares peligrosos y hasta donde uno puede ir, en el caso de que en el lugar haya una persona de seguridad. Recomendaciones para prevenir ahogamientos