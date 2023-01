Lionel Messi, a un mes del título del Mundial en Qatar 2022: “Todavía no puedo creerlo”

La Pulga compartió un lindo video en su cuenta de Instagram acompañado de unas emotivas palabras, tras el primer mes como campeón del mundo con la Selección Argentina. “Cuántos recuerdos hermosos que tengo y extraño”, afirmó.

Entre los millones y millones de argentinos que celebraron ser Campeones del Mundo el 18 de diciembre de 2022 y hoy recuerdan prácticamente con la misma alegría a un mes de la consagración de la Selección Argentina, no caben dudas de que Lionel Messi es uno de los más especiales, sino el más especial.

El capitán que tuvo su enorme recompensa después de tantos años, aprovechó el primer 18 después de aquella tarde del Lusail para compartir sensaciones en Instagram, donde escribió un mensaje acompañado del posteo de un video con lo mejor de la final de Qatar 2022.

El mensaje de Lionel Messi a un mes del Mundial con la Selección Argentina

“Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos.

Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuantos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos…

Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina.

Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos.

Bueno, ya hace un mes que somos… CAMPEONES DEL MUNDO!!!”.

