Juicio a los rugbiers | Blas Cinalli negó los cargos en su contra y sostuvo que no hubo un plan para asesinar a Fernando Báez Sosa

Tras el testimonio de Lucas Pertossi, Blas Cinalli comenzó a declarar y aseveró que no hubo un plan para asesinar a Fernando Báez Sosa. Enterate cómo se excusó uno de los rugbiers imputados.

Blas Cinalli negó los cargos en su contra e incluso habló del comienzo de una pelea. Negó haber participado de la premeditación de un homicidio y sus dichos apuntan a una pelea previa, consonante con la calificación de homicidio en riña que podría introducir la defensa en los alegatos:

“Quiero empezar diciendo que lamento mucho todo lo que pasó, fue una tragedia, Falleció un chico de mí misma edad. No hubo un plan ni nada de lo que se dice, ningún rol”.

“Yo voy a contar que estaba bailando con un amigo y una chica en la barra, había tanta gente que en un momento me quedo entre dos filas. Veo una ronda que se hace en la pista, veo un amigo que estaba agachado y un chico que le estaba por pegar. Me acerco y agarro al chico, quedamos los dos trenzados, empezamos a forcejear, caemos los dos para atrás y cuando nos pudimos parar, lo agarra un patovica”.

Pidió que se proyecte un video, el que reveló la presencia de Luciano Pertossi, que también se le proyectó a Lucas:

En el video se identifica, dice quién es, dice que “lo agarran, que se va, que vuelve y que como no quería seguir peleando se fue”.

Luego, Cinalli pidió que se proyecten una serie de entrevistas concedidas por Burlando, donde el abogado refiere a los acusados como “hijos de puta”, “cobardes”, “energúmenos”, “residuos escatológicos”, “cagones, “mierda”.

Cinalli dijo: “Eso es lo que viví en tres años. Una falta de respeto, no solo para mi madre, sino para todos los imputados. No le voy responder preguntas al particular damnificado. A la fiscalía voy a responder solo lo que se vincule a mí”.

El fiscal Dávila pide volver a proyectar el video de la pelea que compromete a Luciano. El fiscal pide a Cinalli que le diga quiénes son los que están con él detrás del auto. Cinalli dice que no va a responder.

Dávila: Usted habla de otra persona, ¿en algún momento esa persona le pegó a usted?

Cinalli: No, pero le estaba pegando a un amigo, lo estaba tacleando. En el video no se ve pero lo taclea.

El imputado no quiere decir qué amigo era.

Luego, la fiscalía repregunta: “A usted lo agredieron”.

“Cuando me agarraron del pie, nomás”.

“¿Y por qué dice que fue una pelea?”

“Porque una persona que no te conoce te agarra y encima le pega a un amigo”.

“¿Usted estaba con alguien que estaba filmando?

“No recuerdo”.

Juicio por Fernando Báez Sosa | En el día en el que se cumplen 3 años del asesinato, terminan las audienciashttps://t.co/7SWwAECWdD — misionesonline.net (@misionesonline) January 18, 2023