Los Gladiadores derrotaron a Macedonia del Norte y avanzaron a la próxima fase del Mundial de handball

La Selección Argentina jugó un partidazo y derrotó a Macedonia del Norte por 35 a 26. Así, continúa su sueño mundialista. En el próximo encuentro enfrentará a Alemania, ganador del grupo E.

Después de dos duros golpes en el comienzo del Mundial, la Selección Argentina recuperó su garra gladiadora. Ese espíritu de lucha que lo llevó a dar pasos agigantados en la última década y media.

Y en el estadio central de Cracovia jugó un primer tiempo soñado y amplió la diferencia en la segunda parte para superar a Macedonia del Norte por 35 a 26, en la última fecha del Grupo F. En efecto, el equipo consiguió el tan ansiado triunfo para poder seguir vivo en el torneo, dado que consiguió la clasificación a la segunda ronda.

Argentina regresó a las bases. A no improvisar. A buscar la fórmula que tanto éxito dio en su momento: férrea defensa y mucha movilidad en ataque. Con un Leonel Maciel con buenos números en el arco, se empezó a cimentar una fortaleza en el área propia.

Cuando Moscariello o Bonnano no podían parar al pivote rival o los defensores no lograban romper el 2v2 que proponían los europeos, aparecía el exarquero de Barcelona. Todo lo que no salió en los anteriores partidos, apareció en este triunfo.

Asimismo, el ataque fluyó como hace mucho no sucedía. A pesar de que el arquero contrario paró apenas cinco pelotas en todo el encuentro, la realidad es que los argentinos tuvieron una actuación sobresaliente.

Tal vez te interese leer: Llegó el día: Lionel Messi vuelve a Qatar para enfrentar a Cristiano Ronaldo en un amistoso

Hubo mucha movilidad con permutas y cruces constantes entre los laterales y centrales y, principalmente, hubo dos jugadores que se destacaron por sobre el resto: Diego Simonet, el titiritero del equipo y máximo anotador con ocho goles, y Federico Pizarro, quien venía de no jugar en la caída ante Noruega por una molestia física.

Tan bueno fue el partido y tan grande fue el dominio que Guillermo Milano, el entrenador de Los Gladiadores, utilizó los últimos 10 minutos, cuando el marcador ya estaba definido, para ir rotando piezas y para probar jugadas en ataque como la táctica de sacar al arquero para jugar con siete.

De principio a fin, el dominio fue abrumador. Salvo algún breve pasaje de algunas pérdidas, Argentina completó ese partido entero que tanto estaba necesitando. Por el que tanto trabajaron en la previa. Y más frente a un rival europeo, que -a priori- pintaba para ser más complejo de lo que terminó sucediendo. Incluso, se trató la victoria con más goles ante un europeo en una faltó un poco de precisión fue el trabajo con el Copa del Mundo.

Si hubo un aspecto en el que aún pivote en ofensivo. Moscariello no logró estar preciso frente al arquero contrario y también sucedieron algunas desconexiones a la hora de meter los pases. La buena noticia para Milano y todo el cuerpo técnico es que el equipo sigue en el senda del crecimiento y que ahora tiene todo para sumar.

¿Cómo sigue la participación de Los Gladiadores en el Mundial?

El próximo jueves, aún en horario a confirmar, Argentina jugará ante Alemania, ganador del Grupo E. Luego, cerrará su participación en la segunda ronda ante Serbia y Qatar.

Mundial de Handball