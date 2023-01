El Rincón Musical de Posadas donde perduran los CD´s y Vinilos

Con la llegada de tecnologías con soporte en internet, el mercado de equipos analógicos y físicos se ve limitado. Pero existen algunos espacios que deciden conservarse a lo largo de tiempo brindado servicios para los más nostálgicos. Ese es el caso del “Rincón musical” de Posadas, un lugar que hasta la actualidad sigue comercializando música en todos sus soportes.

La historia la cuenta su fundador y actual propietario Celio Clausen, que hace más de 54 años atiende su local en la capital de la tierra colorada. Esta vez, la disyuntiva se coloca en cómo se encuentra la venta de CD`s, con el creciente consumo de música a través de plataformas de streaming de música.

“Todavía se mantiene (la venta de cd’s), tenemos nuestros clientes que son fieles y los álbumes clásicos de cada artista, los grandes éxitos, la gente todavía busca y muchísimo”, inició el propietario. Asimismo, no es solo el misionero nostálgico que quiere escuchar música, con su reproductor de cd’s o en la disquetera de su auto, el que se acerca a comprar. “No es solo el argentino, sino con el turismo que tenemos, gente de Brasil y Paraguay vienen a buscar los álbumes clásicos que en sus países no consiguen”, contó Celio.

Aun con el crecimiento constante de las plataformas digitales, la industria no se detiene y continúan las ediciones físicas para todos los gustos. “Siguen editados cd’s, a nivel internacional, e inclusive los vinilos, están sacando vinilos tanto de artistas de época como actuales. Pero la cantidad no es como antes” contó Clausen.

De igual manera, con un mercado reducido, adquirir los productos presenta limitaciones. “Hay dos distribuidores grandes en el país y se hace cada 15 días pedidos, ya que tienen un mínimo de stock para pedir. Pero cada 15 días se pide si o si, entonces damos la posibilidad de que el cliente tenga el álbum que añora tener, porque recuerdan que su padre o tío tenía. Eso hace que no solo gente de edad compre, sino que jóvenes quieran los discos de sus artistas y se les consigue” señaló Clausen.

En cuanto a los vinilos, música analógica, necesita su reproductor específico para poder escuchar las melodías. Al tratarse de productos muy poco comunes, sería lógico pensar que no se consiguen de forma habitual. Aunque no es así, actualmente existe la comercialización de los clásicos tocadiscos. “Nosotros constantemente tenemos, ahora debido a las fiestas no nos quedó, pero siempre tenemos de distintas marcas”.

Adaptar el comercio al mercado

Pero, algo que nos acostumbró el mercado es que la producción la determina el consumidor. Entonces, con una producción menor -como lo aseveró Celio- es lógico pensar que la demanda también descendió. En esa línea, las tiendas debieron adaptarse y reforzar sus ventas en otros ámbitos de la música: vendiendo instrumentos o mercadotecnia de los artistas. “Nosotros en el negocio, comercializamos hace muchos años instrumentos musicales, remeras de artistas, cuadros, vendemos cuerdas y repuestos para todos los instrumentos”, dijo el propietario.

Por otra parte, la tecnología en la música no es lo único que se actualizó, sino también los métodos de pago. Es por esto que después de los 54 años que lleva Rincón Musical atendiendo al público argentino e internacional, decidieron adaptarse y acompañar las actualizaciones, aceptando tarjetas de crédito y billeteras virtuales. Así también, todos los que quieran consultar sobre precios y productos pueden acercarse al local ubicado en la esquina de las calles San Lorenzo y Córdoba del centro posadeño.

perduran los CD y Vinilos