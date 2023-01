Juicio a los rugbiers | Máximo Thomsen rompió el silencio y lloró al declarar: “Nunca tuve la intención de matar a alguien”

Este lunes, en los Tribunales de Dolores, se está realizando la decimoprimera audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

Durante esta jornada declaró Juan Pedro Guarino, en tanto que Alejo Milanesi se retiró de la sala de los Tribunales de Dolores y no brindará testimonio. Ambos presenciaron todo lo ocurrido aquella madrugada: cuando sacaron al grupo del boliche, cuando los imputados se fueron a la quinta y cuando fueron arrestados.

Además de ellos, habló Tomás Colazo (el famoso rugbier “número 11″) y ahora es el turno de las madres de Máximo Thomsen y Blas Cinalli.

Por primera vez Máximo Thomsen rompe el silencio: «Nunca tuve la intención de matar a alguien»

Mientras llora, el rugbier acusado por el crimen de Fernando habla por primera vez en el juicio. «Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido tener intensiones de matar a alguien», sostuvo.

«Yo fui el primero que entré y fuimos directo a la barra a cambiar la consumisión que venía con la entrada. Llegamos a la barra y cuando llegamos nos quedamos ahí», relató sobre la noche del 18 de enero.

A su vez, contó: «Estaba ahí tomando con uno de los chicos y estabamos conociendo a una chica, que estábamos organizando para hacer una previa con ella al dia siguiente».

Declara María Paula Cinalli, madre de Blas: «No quiero ni pensar lo que habrán pasado los papás de Fernando»

«Mi hijo cursaba la secundaria. Estaba terminando quinto año en ese momento. Había repetido un par de veces y estaba atrasado. Jugaba al rugby», comenzó.

Y continuó: «Me vino con la propuesta de irse a Gesell, como habia cumplidp los 18, esa fue la primera vez que no fui con él. Soy abogada. Hasta que ocurrió el hecho yo era sostén de familia, ahora su hermana mayor trabaja».

En este sentido, añadió: «No quiero ni pensar lo que habran pasado los papás de Fernando, pero nosotros también lo sufrimos mucho».

Es el turno de declarar de un amigo del colegio de Blas Cinalli y Luciano Pertossi

Santino Massagli está hablando en la sala de los Tribunales de Dolores. «El 18 de enero estaba viajando a Gesell con amigos. Blas me conto que se habían peleado, mucha bola no le di, porque a esa hora de la madrugada no sabía en qué estado estaba», comenzó.

En este sentido, relató: «Me junté con mi novia cuando llegué, antes dejé mi valija en el departamento, y después vi a mi novia. Eran tipo las 6 de la mañana».

