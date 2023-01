Reflexión del Pastor Guillermo Decena: «Más que vencedores: el factor de la autoridad, parte III»

El Pastor Guillermo Decena destacó en su mensaje de esta semana que "la autoridad espiritual es la autoridad que viene de Dios. Él nos ha dado el derecho legal de deshacer las obras de las tinieblas con las armas que nos ha otorgado, veamos lo que dice la Palabra de Dios".

Tenemos el derecho para deshacer las obras del maligno pero a veces pareciera que no nos funcionan las armas y que no tenemos la autoridad, así como le sucedió a los discípulos de Jesús más de una vez.

Una de las cosas importantes para tener autoridad espiritual es la verdad: “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres (Juan 8:32)”. Cuando no hay libertad deberíamos preguntarnos ¿qué verdad no conozco? Meditemos en esto, porque estas cosas que todavía ignoramos son las que están robándonos la autoridad espiritual.

Por supuesto que la verdad está en la Palabra de Dios y es la Palabra de Dios, así que al meditar en ella es que adquiero libertad espiritual, y a su vez, tener autoridad espiritual.

El Pastor Guillermo Decena detalló sobre tres verdades esenciales para la autoridad espiritual:

1) El origen del mal.

Una de las confusiones mas letales para el cristiano es no luchar contra la raíz verdadera del mal, desviando su mirada o tal vez esquivando esta realidad. Lamentablemente muchos tienen miedo a enfrentar esta verdad y viven una negación de la cuestión.

«Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo; y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes» (Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él; y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos.)» (Lucas 8:27-29).

Quien hablaba en ese momento era el hombre, ¡pero a su vez no lo era! Los demonios pueden estar atormentando a una persona de tal manera que tomen su ser interior, incluyendo sus emociones y su alma. La fuente de todo el sufrimiento que este hombre tenía eran los demonios. Aún eran los causantes de que perdiera toda su dignidad como ser humano, convirtiéndolo en una bestia humana con instintos animales.

¿Cuál es el origen de todo esto? Aquí está la respuesta, en el versículo 37: […] «y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y en su cabal juicio; y tuvieron miedo […]. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor […]» (Lucas 8:35-37).

A las personas, incluidos los cristianos, les da mucho miedo lo que no conocen, y eso les hace rechazar lo mejor de la vida, la libertad de Dios.

2) Imposible quedar bien con todos.

«Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, y dan voces a sus compañeros, diciendo: Os tocamos flauta, y no bailasteis; os endechamos, y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos» (Mateo 11:16-19).

Una de las razones por las que se desaniman algunos cristianos es cuando no parecen dar el nivel de la exigencia de algunas personas. Pero no solo a Juan el Bautista le pasó esto, sino que sorprendentemente a Jesús le sucedió lo mismo. Él sabía esta dolorosa verdad. No hay manera de sostener a todos, por mas esfuerzos que hagamos.

Uno de los demonios más comunes es el de “burla”. Lo llamativo es que cuando algunos desean ejercer autoridad sobre el reino de las tinieblas, ese tipo de risa trata de expresarle al que ora que no tiene ninguna autoridad, y puede desanimarlo. Si de Jesús se burlaron, si le faltaron el respeto, aún si a Él lo traicionaron, es probable que al mejor de los cristianos le ocurra lo mismo cuando quiera ejercer autoridad espiritual.

«Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. […]Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra» (Juan 15:18-20).

3) La oración abre portales dimensionales.

Hasta que no aceptemos que no hay atajos y que la oración es imprescindible, no tnedremos autoridad. Nadie va a acceder a la autoridad espiritual si no tiene comunión con el Altísimo.

«Aconteció […], que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías; quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén» (Lucas 9:28-31).

En este pasaje Jesús nos muestra que la oración comunitaria también es importante, y hacerlo con gente de fe es todavía más importante. Al estar en oración, nuestra vida carnal pasa a un segundo plano y nuestro ser espiritual toma el lugar principal. Así como Jesús se transfiguró mientras oraba, usted cambiará mediante la oración, transformándolo en alguien espiritual.

Mediante la oración, el Antiguo Pacto y el Nuevo se funden en una sola revelación para entender quién es Dios y para que, al tener un mejor entendimiento, podamos obedecerle. Cuando oramos, nos unimos a la legión de hombres y mujeres que han tenido comunión con Dios y han vencido, por eso estaba Moisés y Elías, y en medio de ellos estaba Jesús.

Otro detalle fue que Pedro quizás no entendió, pero mostró sinceridad. Así mismo nos puede pasar con algunas de las personas que nos rodean: «Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño; mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí; y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés, y una para Elías; no sabiendo lo que decía» (Lucas 9:32-33).

El que ora estará en un peldaño superior que el que tiene somnolencia espiritual. Es por ello que la oración despierta al que ora y al que solamente acompaña.

El que entiende la verdad del origen del mal, el que sigue sirviendo a Dios y a la gente a pesar de que muchos malinterpreten lo que hace y también el que comprende el poder de la oración, está destinado a tener autoridad espiritual.

Que tengas un hermoso día, Dios te bendiga, te guarde de todo mal y tengas una semana de completa victoria!

Pastor Guillermo Decena

Centro Familiar Cristiano Victory Church