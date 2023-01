Debut de Sergio Romero en Boca: “Nunca bajé los brazos y sabía que en algún momento se iba a dar”

Boca empató 0-0 con Everton de Chile en un nuevo amistoso de cara al inicio del campeonato local. El equipo de Hugo Ibarra tuvo varias novedades: debutó Sergio Romero en el arco con una aceptable actuación. El misionero expresó sus sensaciones en el post partido.

Debutó Sergio Romero en Boca frente a Everton en el último amistoso de verano que se realizó en San Juan. El arquero tuvo una buena actuación y más allá de que no tuvo sobresaltos, respondió bien cuando le tocó hacerlo.

En el post partido, Romero habló del debut en el Xeneize comentó: «Estoy contento de volver a jugar, mucho tiempo parado, la verdad que demasiados entrenamientos pero bien, contento y agarrando ritmo después de una buena pretemporada en diciembre y a partir de ahora apuntar a lo que va a ser el partido del próximo viernes con Racing»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SportsCenter ESPN (@scespn)

El jugador venía de una larga inactividad, ya que desde el 6 de marzo del 2022 que no jugaba como titular o ingresando durante un encuentro.

«Lo importante es que nunca bajé los brazos y sabía que en algún momento se iba a dar, la llegada a Boca fue buena porque venía de un parate bastante importante pero la pretemporada de noviembre me ayudo muchísimo para encarar bien diciembre», comentó Sergio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SportsCenter ESPN (@scespn)

Por otro lado, habló de la relación que tiene con el Consejo del Fútbol de Boca y que pasó cuando durante el 2022 tuvo esa recordada lesión en la rodilla que lo marginó por un tiempo.

«Siempre me dieron la tranquilidad de que me ponga bien y que nadie me apuraba, me lo dijeron Román, Cascini, el Chelo, y hasta el Patrón Bermúdez en su momento, que fueron los primeros en enterarse cuando se me soltó un pedacito de cartílago», señaló.

La primera pelota que tocó Chiquito fue un intento de rechazo con los puños que se sacó por arriba, cediendo el primer tiro de esquina de la visita. El remate, fuerte y tres dedos desde afuera del área, fue de Alejandro Henríquez. La segunda intervención a partir de otro remate de lejos, esta vez de Álvaro Madrid, que despejó tras una volada al suelo. Tal vez por falta de confianza, su tercera intervención -para cortar un centro- también fue con los puños.

En apenas 20 minutos de juego, las situaciones más claras habían sido las del equipo chileno. Romero debió trabajar más que Franco Torgnascioli, que tuvo momentos de acción aunque Boca jugaba lejos de su arco.