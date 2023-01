San Ignacio | En El Cabu la propuesta es acampar o disfrutar de cabañas en medio de la naturaleza

En medio de la naturaleza, Camping y Cabañas El Cabu ofrece a locales y turistas la posibilidad de disfrutar de momentos de relax en familia o con amigos. El predio es administrado por sus propios dueños, quienes aclaran desde el principio que allí “no hay wifi, ni señal de teléfono. Muchos nos eligen justamente por eso”, indicaron.

Mercedes Duarte Salinas, es la propietaria de El Cabu y contó que, “ofrecemos al visitante un predio con cabaña y con parrillas bajo sombra. Nuestro servicio de alojamiento cuenta con cabañas completas, con todos los servicios”.

Además, se puede acampar dentro del predio que cuenta con variados árboles, mesas, bancos y parrillas. También con 2 piletas, una de ellas de “construida con un tanque australiano con una dimensión de 13 metros de diámetro por uno cuarenta de profundidad. Y la otra, natural que es abastecida con agua fría de naciente. Tenemos clientes que le gusta el agua fría y vienen especialmente para para disfrutar de ese espacio del predio”, contó Duarte.

Y agregó que, dentro del predio, los visitantes tienen la posibilidad de realizar caminatas por la naturaleza, “tenemos dos senderos en el predio. Uno de ellos un poquito accidentado y el otro sendero, con una importante vista al río Paraná que tiene distintos paisajes en el amanecer, en el atardecer”.

En El Cabu, también se puede solo pasar el día, con un costo de 700 pesos en la entrada para mayores y 400 menores, y pueden disponer del predio, usar las parrillas, las piletas o hacer el recorrido por los senderos. Mientras que el espacio para acampar es iluminado.

Tal vez le interese leer: El camping playa del sol invita a disfrutar de la naturaleza muy cerca del río

Existen distintas opciones de cabañas desde 2 personas, cuatro, cinco y hasta siete personas. Con todas las comodidades. Cuentan con cocina, heladera, aire, utensilios de cocina, ropa de cama, excepto toallas.

En El cabu no hay wifi ni señal de teléfono, “puede ser un problema, pero depende de cómo lo mires, porque mucha gente nos elige precisamente porque en la zona no tenemos señal de wifi, no tenemos señal de teléfono, y a mucha gente viene acá precisamente por ese motivo. Para conectarse con la naturaleza, con la familia y con uno mismo también, porque el espacio se presta para eso”, indicó la propietaria.

Y agregó que, “la gente puede venir a festejar su cumpleaños, casamiento o encuentros de familia. La gente en muchas ocasiones nos elige para para sus eventos”.

Desde Chaco para descansar en familia

Uno de los turistas que llegó hasta el Cabu, también compartió su experiencia con el predio y con la provincia de Misiones. Daniel Bernad es de Chaco, y contó que, “vinimos a pasar unos días con la familia, a descansar un poco y a conocer el camping. Estamos muy agradecido por la atención de sus dueños”.

Y agregó que no es la primera vez que vienen a Misiones, y que “ahora vinimos con la idea de conocer un poco más en profundidad lo que es San Ignacio. Siempre es bueno venir, disfrutar, conocer y más que nada descansar, reponer la energía”.

Además de disfrutar de las prestaciones del predio, Bernad y su familia iba a aprovechar la ocasión para hacer un poco de senderismo y conocer otras opciones en San Ignacio.