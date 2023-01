Premier League | Brighton le hizo otro recibimiento a Mac Allister y luego goleó a Liverpool

En la previa de la goleada 3-0 al Liverpool por la fecha 20 de Premier League, el equipo inglés volvió a homenajear al campeón del mundo con la Selección Argentina. Mac Allister fue el jugador con más duelos ganados y cada vez se afianza más en el equipo como un indiscutido titular.

Brighton goleó 3-0 este sábado a Liverpool por la fecha 20 de la Premier League en su casa, el Amex Stadium. Aunque ya le había hecho un gran recibimiento a Alexis Mac Allister por el campeonato del mundo obtenido con la Selección Argentina cuando se reincorporó a los entrenamientos en el club, este sábado decidieron hacerle otro merecido homenaje junto a todos sus hinchas en su primer partido como local.

Alexis ingresó minutos antes de que lo hicieran los equipos para recibir el caluroso aplauso de todos los fanáticos con la medalla colgada de su cuello. «Nuestro campeón», fue el mensaje una bandera colocada en uno de los costados del estadio Falmer, donde también se exhibió una camiseta argentina gigante con el dorsal número 20 en una de sus cabeceras.

Al borde del campo de juego lo esperaba también un pedestal con la Copa del Mundo, recibió el afecto de la gente, tocó el trofeo y luego volvió a ingresar al túnel, ya que debía formarse con sus compañeros porque este sería su primer partido como titular después de su regreso.

Un robo del incansable Alexis Mac Allister en el medio de la cancha propició el primer tanto del mediocampista inglés. El campeón del mundo argentino cedió la pelota a Kaoru Mitoma y el japonés, a su vez, la colocó cerca del punto de penal. Y, por allí, apareció March como un cohete para abrir el marcador con un disparo imposible para Alisson.

Apenas cinco minutos después, otra perdida en el centro del campo de los Reds propició el segundo del Brighton. En esta ocasión, fue Evan Henderson, con un gran pase al hueco, quien permitió a March lucirse con un zurdazo cruzado preciso que puso el choque muy cuesta arriba al Liverpool.

Tal vez te interese leer: Premier League | El Manchester United lo dio vuelta de la mano del argentino Garnacho y se quedó con el clásico ante el City

Aunque Klopp intentó reaccionar con la entrada simultánea de Ben Doak, Naby Keita, Joe Gómez y Harvey Elliott, el marcador sólo se movió del lado que no deseaba el técnico alemán. Y, nuevamente March, esta vez con una asistencia, fue protagonista.

Danny Welbeck no la desaprovechó y el Liverpool recibió un baldazo de agua fría de realidad. No está bien, no carbura y ya son veinte jornadas de Premier League. Aún tiene tiempo para reaccionar, pero la realidad es que, pasado el ecuador del campeonato, no está ni en puestos europeos. El título, hace tiempo que pasó al olvido.

Este sábado a las 22 Oberá Tenis Club (OTC) tendrá su primer partido como visitante en este 2023. https://t.co/kEPyzwXAKg — misionesonline.net (@misionesonline) January 14, 2023

Fuente: TyC Sports