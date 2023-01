“Si no le llevo plata a mi papá, me quema”: el duro testimonio de un menor que pedía dinero en las calles de Mar del Plata

El menor que fue entrevistado por un vecino quedó a resguardo del área de Niñez y Juventud del municipio, gracias a que se hizo público su testimonio. Pasó en Mar del Plata mientras el niño recorría las calles pidiendo dinero. "No hagas ninguna denuncia" expresó.

“Si no le llevo plata a mi papá, me quema” dijo un nene de 10 años que caminaba por las calles de Mar del Plata pidiendo dinero. Luego de la filmación fue separado de su hogar tras la viralización de un video. Tras varias preguntas que le hace un vecino, el menor de edad responde que junta dinero para que su padre no le queme el brazo.

🚨 «SI NO LE LLEVO LA PLATA A MI PAPÁ, ME QUEMA»

– Por este video, los padres del menor fueron detenidos

– Él y sus dos hermanos erean torturados

– El menor le suplica al vecino que filma que por favor no haga la denuncia

📍 Mar del Plata

«No hagas la denuncia, ¿sabés?» le termina diciendo el nene al hombre que le hace las preguntas. Con la poca edad que tiene y la tremenda noción de lo que está pidiendo, queda al descubierto que está amenazado por su padre para que no cuente lo que este le hace.

El registro fílmico fue visto por el área de Niñez y Juventud del municipio, que actuó junto al juzgado 7 de familia y dispuso un allanamiento en el domicilio donde vive el nene. No solo fue rescatado el chico del video, sino también sus hermanos de seis y ocho años respectivamente. Todos tenían marcas relacionadas a golpes y quemaduras. Sus padres quedaron detenidos.

En tanto, será la Justicia la que resuelva si en un futuro pueden regresar a su casa, o si serán derivados a otro lugar o quedan bajo el cuidado de otra familia por un tiempo determinado.

