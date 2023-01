De Mendiguren: “Ordenamos las variables macro para resolver lo que nos obsesiona: la inflación y el poder de compra de los ingresos”

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, resaltó este sábado en declaraciones radiales que el equipo económico logró estabilizar las variables macroeconómicas “para atacar y resolver lo que nos obsesiona: la inflación y el poder adquisitivo de los salarios”.

“El equipo económico trazó un camino que se fue cumpliendo casi al 100%. No fuimos al default en pesos, se reforzaron reservas, todos los organismos internacionales no solamente convalidaron los créditos que había, sino que los aumentaron”, afirmó Mendiguren en una entrevista en el programa “Sábado Tempranísimo”, por Radio Mitre. Asimismo, resaltó que la estabilización de las variables macroeconómicas se alcanzó sosteniendo el nivel de actividad y “que vamos a cerrar el año con un 5% de crecimiento”, en referencia a 2022.

Al mismo tiempo, el secretario Mendiguren expresó que “tenemos dos problemas que nos obsesionan, que son la inflación y el poder de compra de los ingresos” y que “estabilizadas las variables, eso se puede atacar mejor”.

En esa línea, afirmó: “Sergio Massa está en la agenda que la gente quiere escuchar: cómo vamos a crecer, cómo vamos a bajar la inflación, cómo la estamos bajando, qué estamos haciendo para aumentar el crédito a la producción y seguir generando empleo”.

Sobre el debate en torno a una posible candidatura de Massa, Mendiguren subrayó: “Si me hacen la pregunta de cuál es mi candidato, el mío, para mí es Sergio Massa, porque hace más de 10 años que trabajo con él y sé de su capacidad. Pero eso no quiere decir que él quiera ser candidato. Al contrario, como dijo en Entre Ríos esta semana, la única carrera en la que está anotado es en la carrera contra la inflación y el desarrollo del país. Por eso todos los días nos obliga a concentrarnos en la gestión. Es un obsesivo de la gestión”.

“Hay un camino trazado que es una inflación a la baja, para desinflar expectativas. Sergio Massa planteó que quiere que este segundo trimestre la inflación tenga un 3 adelante”, agregó. Al mismo tiempo, expresó: “Tenemos claro que el nivel de actividad, que es mi responsabilidad, no se mantiene si no hay recuperación del salario real. Por eso es que a diferencia de otras veces se intenta que no pierda más contra la inflación, por eso se convocó a las paritarias, al Consejo del Salario y se trabaja en acuerdos de precios para generar un puente de previsibilidad mientras se siguen ordenando las variables macroeconómicas”.