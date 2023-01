Un enorme puma fue fotografiado en el Parque Nacional Iguazú: “Vale la pena defender nuestra Selva Misionera”

Este jueves, un hermoso puma fue visto en un camino de tierra dentro del predio del Parque Nacional Iguazú. Al animal se lo pudo observar gracias a un fotógrafo que tuvo la oportunidad de registrar con su cámara el “épico” momento.

No todos los días tenemos la oportunidad de ver a un puma pasear por el Parque Nacional Iguazú. Lucas Díaz fue el fotógrafo que pudo, con su cámara, registrar al animal dentro del predio.

Tal vez te interese leer: Misiones | Video: filman a un puma cerca de las Cataratas del Iguazú

“Siempre supe que la naturaleza premia a quienes la cuidan y respetan, y también te da segundas oportunidades. Así fue, que después de casi 5 meses, se me vuelve a cruzar un puma en el camino a unos pocos metros, una vez más. En esta ocasión, a diferencia de la segunda foto, me pude llevar un lindo registro. Ahora, mirá bien a este hermoso puma y decime si no vale la pena defender nuestra Selva Misionera”, expresó el fotógrafo en sus redes sociales.

Video | Se viralizaron más imágenes de Indira, la yaguareté que fue vista por turistas a pocos metros de las Cataratas del Iguazú https://t.co/PV57VrvZfQ pic.twitter.com/QEC5vpYTeT — misionesonline.net (@misionesonline) June 1, 2022