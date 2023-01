Misiones | “Paloma” necesita una familia: la historia de la perrita sorda en Posadas que busca intensamente un hogar para no quedar en la calle

La fundación sin fines de lucro "Adoptame Misiones" hace semanas viene con una campaña en redes para conseguirle un hogar a "Paloma", la perra de 2 años que es sorda y hasta el momento no pudo ganarse el corazón para que sea adoptada.

“Paloma” necesita una familia y hace semanas que sus fotos recorren los perfiles de las redes sociales. La perra tiene 2 años, está castrada y no tienen ningún problema de salud, salvo su incapacidad de oír. Necesita urgente un lugar para vivir ya que donde está actualmente no puede quedarse más tiempo.

La fundación «Adoptame Misiones» busca intensamente un lugar para que Paloma pueda vivir y seguir creciendo. Hasta el momento no hubo nadie que decida adoptarla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por «𝘼𝙙𝙤𝙥𝙩𝙖𝙢𝙚, 𝙈𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨» – 𝙊𝙉𝙂 𝙋𝙧𝙤𝙩𝙚𝙘𝙩𝙤𝙧𝙖 𝙙𝙚 𝘼𝙣𝙞𝙢𝙖𝙡𝙚𝙨 (@adoptamemisiones)

Tal vez te interese leer: Un incendio destruyó totalmente una vivienda en Santa Ana

«¡Hola! Soy Paloma. Bueno, seguro ya me ves hasta en la sopa, es que necesito conseguir rápido un hogar, ya que estoy en un lugar donde no puedo quedarme mucho tiempo.

Cosas que necesitás saber sobre mí: Soy adulta joven, y no voy a tener bebés porque ya me operaron. Soy totalmente Sorda, no escucho nada nada. Me encanta dormir dentro de la casa, pero también pasear por el patio. Una vez tuve un accidente, un auto me chocó de atrás y tuvieron que arreglarme una pata, pero ya estoy súper bien. Me gusta convivir con otros perritos pero no me agradan los gatos. Ah, y como toda mascota, debo ir al veterinario cuando sea necesario. Por favor ¿Me ayudás a encontrarme con esa familia que me quiera para siempre? Para adoptarme o para saber más sobre mi, contactate al: 376 4508924», dice la descripción de una de las publicaciones.

En otra de las publicaciones de la fundación, dan a conocer que una persona estuvo muy cerca de llevársela. «¡Hola! Yo de nuevo, Paloma. Sigo sin hogar. Por un ratito me puse contenta porque parecía que me iban a adoptar, fueron a conocerme y todo, pero querían que me haga unos estudios primero, entonces me fui con todas las pilas, y hoy me dijeron que por los resultados que me salieron, ya no me van a adoptar», decía el post.

Cientos de usuarios compartieron las publicaciones en busca de un hogar para el can pero aún no hubo respuestas. Según comentaron desde la fundación el animal se encuentra triste:

«Acá estoy, preocupada y muy triste. Ya no hay muebles en la casa que me daba tránsito, todos iban y venían apurados estos días, ahora ya no queda nada por llevar, y yo no tengo a donde ir. Tengo miedo y estoy muy triste. No quiero mendigar comida por las calles, y no sé cuidarme sola porque los autos pasan rápido y no escucho nada. Ya me chocaron una vez, me recuperé con mucho esfuerzo. Por favor, necesito una familia que se ocupe de mí», escribieron.

Si sabés de alguien que pueda o este interesado, comunícate con el número 376 4508924. Seguí la campaña para encontrar un lugar y una familia para Paloma.