Bomba en el mercado de pases: Juanfer Quintero es nuevo jugador de Junior de Barranquillas luego de su sorpresiva salida de River

Tras la salida de River Plate, Juan Fernando Quintero se convirtió en refuerzo de Junior de Barranquilla. El mediocampista de 29 años, que se marchó de Argentina, acordó todo para regresar al fútbol colombiano.

Juanfer Quintero es nuevo jugador de Junior de Barranquillas horas después de haber confirmado en sus redes sociales que no había podido arreglar su fichaje en ese club. El ídolo y mediocampista que se marchó de River Plate deberá superar los procedimientos médicos y luego firmará su contrato.

“La Junta Directiva del CDP Junior FC informa a la opinión pública y a los medios de comunicación que se ha llegado a un acuerdo con Juan Fernando Quintero. De superar los exámenes médicos se vinculara a la institución Rojiblanca”, difundió el propio club por intermedio de sus redes sociales. El futbolista de 29 años confirmó la noticia replicando la bienvenida que le dieron el delantero Carlos Bacca y el propietario de la entidad, Fuad Char Abdala, en Twitter.

Será la cuarta camiseta que vestirá en el fútbol colombiano Juanfer tras haberse iniciado con Envigado y pasar por Atlético Nacional antes de comenzar su periplo lejos de sus tierras. Pescara (Italia), Porto (Portugal) y Stade Rennes (Francia) fueron sus excursiones por Europa antes de retornar en el 2017 a Independiente de Medellín.

El buen rendimiento en esa institución le abrió las puertas del Millonario en Argentina, donde brilló bajo la tutela de Marcelo Gallardo y escribió su nombre a fuego en la historia. Tras un breve paso por el Shenzhen de China, retornó a Núñez para el 2022. “No me preocupo por lo que viene…”, le había dicho a Infobae semanas atrás cuando todavía era un misterio su futuro deportivo.

El talentoso mediocampista, si bien estuvo en el radar de Flamengo de Brasil, finalmente llegó a un acuerdo para volver a jugar en su país. El detalle es que hace apenas 24 horas atrás había confirmado en sus redes que se había caído la oportunidad de firmar con Junior: “¡Amigos! Lo que es el tema de Junior quería decirles que no se pudo hacer… y agradecerle a todas las personas de este hermoso club y sobretodo a su hinchada que sentí ese cariño y ese respeto todo el tiempo. ¡Desearles lo mejor y muchos éxitos en lo que viene!”, había informado. Incluso el propietario de la institución había planteado un mensaje similar: “Es muy triste no poder contar con un crack como Juan Fernando Quintero en Junior, pero así son los temas del fútbol. Agradecidos con Quintero por toda la disposición que tuvo para llegar a un acuerdo, desafortunadamente no se logró”.

Fuente: Tw Junior, Infobae, TyC.