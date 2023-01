Por primera vez, Corea del Sur considera desarrollar sus propias armas nucleares para contrarrestar la amenaza de Kim Jong-un

El presidente Yoon Suk-yeol dijo que no vería con malos ojos la idea de que su país fabrique armamento por su cuenta si la crisis con el Norte empeora. “Podemos tenerlas con bastante rapidez, dadas nuestras capacidades científicas y tecnológicas”.

El máximo mandatario de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, afirmó el miércoles por primera vez que si la amenaza nuclear del régimen norcoreano aumenta, su país consideraría la posibilidad de construir sus propias armas nucleares o pedir a Estados Unidos que las despliegue en la península coreana.

En una sesión informativa conjunta de los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores, Yoon dijo que el desarrollo de armas nucleares todavía no es una decisión oficial y que continuaría haciendo frente a la amenaza nuclear norcoreana mediante su alianza con Estados Unidos, de acuerdo a información de The New York Times.

Los comentarios de Yoon suponen la primera vez desde 1991, cuando Estados Unidos retiró todas sus armas nucleares de Corea del Sur, que un presidente surcoreano menciona oficialmente proveer al país con armas nucleares, según The York New Times. En su momento, Washington retiró ese tipo de armamento del país asiático como parte de sus esfuerzos globales de reducción de recursos atómicos.

“Es posible que el problema empeore y que nuestro país introduzca armas nucleares tácticas o las construya por su cuenta”, dijo Yoon, según una transcripción de sus comentarios publicada por su oficina. “Si ese es el caso, podemos tener nuestras propias armas nucleares con bastante rapidez, dadas nuestras capacidades científicas y tecnológicas”, agregó, de acuerdo a The New York Times.

Desde que asumió el cargo en mayo, Yoon ha estado presionando para reforzar la confianza en la disuasión extendida de Estados Unidos, su capacidad militar, especialmente las fuerzas nucleares, para disuadir los ataques contra sus aliados, mientras Piongyang se esfuerza por asegurar su capacidad para atacar en cualquier lugar de los Estados Unidos.

Yoon se comprometió a fomentar la “paz a través de la fuerza”, criticando la política hacia Corea del Norte de su predecesor progresista, e instó a los militares a estar listos para responder a las provocaciones, dijo su oficina.

“Una paz que se basa en la buena fe de los demás y, por lo tanto, insostenible, la llamamos paz falsa”, dijo Yoon en la sesión informativa. “Nunca llevaremos a cabo una guerra de agresión, pero debemos estar completamente preparados para ejercer con fuerza nuestro derecho a la autodefensa contra las provocaciones que amenazan nuestra libertad y paz”.

El ministro de Defensa de Corea del Sur, Lee Jong-sup dijo que, a diferencia del pasado, Washington está dispuesto a “ampliar drásticamente” el alcance de la información confidencial que se compartirá y a “reflejar mucho más” los puntos de vista de Seúl en la planificación y la implementación.

“Existe una necesidad compartida entre las dos partes, dado que la amenaza nuclear de Corea del Norte se ha vuelto grave no solo para Corea del Sur sino también para Estados Unidos”, dijo.

Asimismo, Corea del Sur y Estados Unidos anunciaron que realizarán ejercicios de simulación el próximo mes mientras los aliados avanzan para contrarrestar mejor las amenazas nucleares del Norte.

Corea del Norte, con armas nucleares, lanzó una cantidad sin precedentes de misiles el año pasado, incluidos misiles balísticos intercontinentales (ICBM) capaces de llegar a Estados Unidos continental. Funcionarios de Estados Unidos y Corea del Sur también advirtieron que Corea del Norte podría estar preparándose para su primera prueba de un dispositivo nuclear desde 2017.

Funcionarios de ambas capitales confirmaron que estaban en conversaciones para mejorar la planificación e implementación nuclear conjunta, impulsar el intercambio de información y lanzar ejercicios de simulación, pero aún no se ha determinado el momento.

“Planeamos realizar ejercicios de simulación en febrero entre funcionarios de defensa sobre medios operativos de disuasión extendida en el escenario de los ataques nucleares de Corea del Norte”, dijo Lee en una conferencia de prensa.

En mayo, los ejércitos de los dos países realizarán ejercicios de simulación separados por primera vez, que serán “mucho más concretos y sustantivos” que los programas de febrero para los funcionarios, afirmó Lee.

