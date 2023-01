Todas las referencias hacia Piqué de la BZRP Music Session #53 de Shakira

La primera Music Session del año del productor argentino Bizarrap tuvo como protagonista a Shakira, que no dudó en dirigirse directamente a su ex pareja Gerard Piqué. En el video se pueden distinguir varios detalles relacionados al catalán y a su nueva pareja.

El productor argentino Bizarrap estrenó la “Bzrp. Music Session #53” junto a la estrella mundial Shakira, después de un 2022 que terminó de posicionarlo como uno de los productores más destacados y escuchados en todo el mundo.

Con la premisa de evocar musicalmente a la década de los ochentas, Bizarrap apeló a sus sintetizadores para crear una pista de hyper-pop moderno y a la vez nostálgico. La cantante, por su parte, apeló a la descarga confesional para escribir sus partes.

Shakira tiene frases durísimas contra un objetivo puntual: su expareja, el español Gerard Pique, y su nueva novia, Clara Chia.

En un fragmento de la canción, Shakira dice «yo valgo por dos de 22». ¿Por qué? Piqué cada vez que marcaba un gol hacía un gesto con sus manos mostrando dos dedos dedicándoselos a ella.

Eso simbolizaba la fecha de nacimiento de ambos, el 2 de febrero 2/2 de 1987 y 2/2 de 1977, respectivamente. Además, Clara Chía Martí tiene 22 años, doblando en edad a la colombiana. No solo eso, sino que también lo hizo al 2 minutos y 22 segundos de canción.

En otra parte del tema lanza esta frase: «Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tu». La referencia al nombre de la mujer que la suplantó es Clara. Su nombre etimológicamente significa «brillante y pura» y se popularizó por Santa Clara de Asis en el siglo XIII.

Luego, Shakira hace un brillante juego de palabras con el apellido de Piqué, pero también apunta con él directamente nombrándole la cifra millonaria que le debe a la Hacienda española, así como la casa que él le construyó a sus padres a la par de la suya.

Otra perlita de la colombiana contra el catalán: el número favorito de Piqué es el 3 y la canción dura exactamente 3 minutos con 33 segundos.

Hay una parte en la que en el video Shakira se convierte en una especie de caricatura en blanco y negro. Podría tomarse como una referencia al emblemático video de A-Ha Take on Me en el que el personaje principal se encuentra en una persecución.

Sin embargo, posiblemente se refiera al video de «Te aviso, te anuncio (tango)», en el que Shakira al enterarse que su pareja le estaba siendo infiel se transforma en una caricatura vengativa y arremete contra ambos.

Una de las frases insignia de la canción es «una loba como yo no está pa’ tipos como tu». En varias entrevistas, la cantante ha dicho que para ella la Loba es toda la represión que llevan por dentro las mujeres. La era Loba (2009) coincide con su ruptura con Antonio de la Rúa, argentino al igual que Bizarrap, país donde voló la famosa pancarta.

En la producción, Bizarrap agrega un beat parecido al de «Me Enamoré», canción dedicada a Piqué. En ese tramo dice «pa que se mortifique» y luego suma «mastica y traga», tal vez haciendo alusión a la insólita historia de cómo se enteró de la infidelidad: la mermelada vacía que al no gustaba.

Los robots tiene un detalle particular en esta historia: la rubia agregó la maquinaria en las miniaturas de videos de canciones que iban dedicadas a Piqué luego de sacar «Te felicito» y en la coreografía de la BZRP Session no dudó en tirar pasos robóticos.

Pero hay más: Piqué es muy fan de Daft Punk (un dúo de robots), una de las bandas a las que se hace referencia en sesión. La figura de alguien deshumanizado y sin sentimientos, como un robot, es todo un mensaje.

En otra parte, nombra marcas de autos y de relojes, haciendo una comparación entre las más caras y más baratas. Justo se da la casualidad que Piqué es fan de los autos y los relojes y tiene colecciones millonarias de ambas.

«Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión», sostiene Shakira. La expareja se conoció en el Mundial de Sudáfrica 2010 donde Piqué salió campeón con España. La relación se acabó mientras el padre de Shakira estaba muy grave de salud.

No es la primera vez que sucede este tipo de desplantes: en 2017 casi terminan porque ella estuvo deprimida porque se le fue la voz y no se levantaba de su cama. Él le dijo que «no quería un futuro con una mujer amargada».

«No sé qué es lo que te pasó estas tan raro que ni te distingo», dispara la colombiana, en una clara referencia a que luego de la ruptura, el Instagram de Piqué se llenó de fotos que él publicó con el mismo ángulo.

Sin ningún tipo de dudas, esta canción de Shakira y la creación número 53 de Bizarrap, el joven productor argentino, será el hit del momento.

