La titular de AMAT alertó sobre las reiteradas estafas por parte de empresas de turismo truchas

En diálogo con Misiones Online la dirigente de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo (AMAT) alertó a la población sobre las estafas que se repiten en distintas épocas por parte de las empresas que no están registradas ni avaladas por dicha entidad.

Al respecto, Sandra Lezcano expresó su preocupación luego de lo ocurrido en el día de ayer, cuando un contingente de turistas misioneros quedó varado en rutas de Brasil, y previamente desalojados del hotel de las costas brasileñas donde habían estado alojados hasta la suspensión de la estadía.

El grupo de turistas fue estafado por una supuesta empresa de turismo liderada por una mujer cuyo nombre no trascendió oficialmente. La misma ofreció viajes a las playas de Camboriú y no cumplió con la propuesta, en este marco desolador para los viajantes que vivieron horas de incertidumbre varados en la ruta, la titular de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo se pronunció sobre lo ocurrido y afirmó que «cada día más personas son estafadas en compras a través de redes sociales a «supuestas» agencias que NO están registradas.

En este caso un grupo de 38 personas quedó varado en Brasil, posteriormente a ser desalojados del hotel en la reconocida playa de Camboriú. Los viajantes estafados compraron un paquete a la supuesta agencia «Viajes Especiales Nacionales” nombre con el que se presentaban en los perfiles de redes sociales que hoy están cerrados.

El mal trago no terminó ahí, ya que en pleno viaje de regreso a Misiones en rutas brasileñas el micro que traía de vuelta a los turistas fue interceptado por la policía del vecino país y detuvo a la “coordinadora” del viaje cuyo nombre no trascendió oficialmente, pero sería Edith J. quien en un ardid engañó a los pasajeros justificando su detención al decir que debía acompañar a los uniformados porque faltaban elementos en el hotel, lo cual era mentira y el motivo real de la detención fue la falta de pago al hotel.

Según testimonio de damnificados; desde que llegaron a las playas no se cumplieron ninguna de las actividades pactadas, paseos a distintas puntos turísticos como Bombas, Bombinhas, Mariscal, entre otros atractivos, ni el seguro médico que incluía la tarifa del paquete que tuvo un costo estimativo de cien mil pesos.

Al respecto, Lezcano señalo que es “indignante” lo sucedido y pidió precaución a la gente en lo que compra. Y agregó que “esta misma señora en julio habría hecho lo mismo y dejó a gente varada en Salta. Yo creo que la gente tiene que aprender a saber a quién compra porque es un riesgo. Es la segunda vez que pasa esto”, aseguró. Sobre la consulta sobre si existe un lugar donde estén registradas las empresas y cuáles son los requisitos que deben cumplimentar las empresas de viajes y turismo Lezcano sostuvo que realizan campañas para el público para todo tipo de turismo, y está registrado en la página del Ministerio de Turismo de la Nación.

La Federación Argentina de Agentes de Viajes presentó una denuncia contra las redes sociales más reconocidas porque se vendían paquetes de dudosa procedencia y aclaró que las personas que viajan no tienen respaldo cuando no compran en lugares seguros y aprobados por agencias. “Hay que entrar a la página del Ministerio de Turismo de la provincia tiene un apartado para que la gente pueda realizar denuncias a las supuestas empresas que no tienen un legajo y no están habilitadas”.

Las leyes son muy antiguas y no hay contralor. Por suerte no ocurrió una desgracia, y hay demasiadas estafas, las redes son las que más venden y cada día muchas personas son estafadas, además comentó que todavía no tienen datos certeros sobre lo ocurrido y resaltó que esta mujer que estafó al grupo que viajó a Brasil estaría repitiendo el mismo delito que en el mes de julio de 2022.

