Soledad Balan: la candidata que no se achica y se posiciona como alternativa en Posadas

Dos meses antes que cierre el 2022, anunció por distintos medios que le gustaría ser la sucesora del actual intendente de Posadas, “Lalo” Stelatto. A los días confirmó su candidatura y desde ese momento, empezó a trabajar para las elecciones que serán el 7 de mayo de este año.

“Lo mío no es testimonial”, aseguró de manera tajante cuando le preguntaron si era una colectora que le juntaría votos al oficialismo.

Soledad, o “Sole”, como le dicen desde su entorno, lanzó su primer hashtag #EsConSole a días de tener confirmada su postulación. Su grupo político y amigos, conocidos por la utilización de las redes sociales en campaña, empezaron a viralizar las publicaciones de sus diversas recorridas por distintos barrios bajo ese mismo lema.

Es que Soledad Balan es reconocida activista social, su trayectoria como directora regional de Techo reforzó su vínculo con distintos barrios populares de Posadas. Además, una sintonía fina con algunos empresarios que hicieron diversos aportes a las actividades organizadas por grupos de jóvenes que colectan recursos para construir casas. “Siempre cuento cuando le dije a una vecina, ¡Bue, mirá esa mina como techa!”, comenta Ely, una referente de Manantiales que la conoció a Sole mientras le daba al martillo para asegurar la chapa de zinc.

Para ella, es necesario mejorar la cuestión social generando atención a los barrios periféricos, a los que considera desatendidos, y buscar ese vínculo de cercanía con el vecino de manera permanente. “Estamos trabajando en los ejes de nuestra campaña porque entendemos que hay mucho por hacer y mejorar de esta ciudad. Aún no lo tenemos definido porque necesitamos datos que no se encuentran fácil en el municipio y somos responsables. No queremos mentir a la ciudadanía”, expresó en diálogo con este medio.

Confiesa que sus experiencias en la organización Techo la hicieron madurar para emprender este desafío y cree que es posible hacer una Posadas más inclusiva y ordenada. Sin embargo, sus pretensiones no quedan limitadas a la cuestión social y se anima a pensar una ciudad dotada de mejor infraestructura, más trabajo, salud, transporte y seguridad. Por eso, sostiene que necesita optimizar todos sus servicios y “hacer la vida más sencilla al vecino”.

La imagen positiva del actual intendente es muy positiva, ella lo sabe y tiene un ejemplo para comparar: “Cuando trabajamos en la candidatura de Lalo, su conocimiento era muy bajo al principio, pero fue creciendo más cerca de las elecciones. Este antecedente me motiva porque sé que mis propuestas le van a llegar a la mayoría de los vecinos de Posadas en las próximas semanas”, expresó y agregó que la impronta joven de ella y su equipo motoriza la idea de llegar al famoso quinto piso de la Municipalidad de Posadas.

Se define como inquieta, trabajadora y comprometida con una ciudad más justa e igualitaria. Entiende que el transitar por la política ayudó en mejorar la vida de muchos vecinos de barrios populares con muchas necesidades y comprende que el desafío de ser la primera intendenta de la ciudad de Posadas será pensando para alcanzar a cada uno de los habitantes de su localidad.